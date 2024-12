Bobpilot Francesco Friedrich ist auf seiner Heimbahn in Altenberg in Sachsen ein perfekter Start in die Saison gelungen. Er siegte im Zweierbob und im Vierer und verwies den Rivalen Johannes Lochner jeweils auf den zweiten Platz. Der Vierer-Wettbewerb wurde am Sonntag nach einem Sturz des Chinesen Kaizhi nur in einem Lauf entschieden. Die Auftaktrennen waren mit Spannung erwartet worden, weil kurz vor Saisonstart Thorsten Margis von Team Friedrich ins Team Lochner wechselte. Margis fehlte am Sonntag wegen eines Trainingsrückstands aber noch.