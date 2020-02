Francesco Friedrich hat den Sieg im Gesamtweltcup ins Ziel gerettet, doch auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft vernahmen die deutschen Viererbobs einen deutlichen Warnschuss. Beim prestigeträchtigen Weltcup in St. Moritz verpassten Friedrich und Co. den Sieg letztlich deutlich, Johannes Lochner (Stuttgart) wurde als bester Deutscher Dritter. 0,34 Sekunden trennten den frühere Weltmeister vom siegreichen Kanadier Justin Kripps, der Lette Oskars Kibermanis (+0,13) wurde Zweiter. Friedrich musste sich noch hinter Nico Walther (beide Oberbärenburg) mit dem fünften Rang begnügen, es war seine schlechteste Platzierung dieses Winters - die genügte allerdings für den Gesamtsieg. Mit 1686 Punkten setzte er sich in der Wertung vor Lochner (1649) durch.