BobDoping: Francesco Friedrich verliert Gesamtweltcup

Lesezeit: 1 Min.

Simon Wulff, hier nach dem Rennen im vergangenen Dezember in Sigulda/Lettland, wurde positiv auf Doping getestet. Der 24-jährige vormalige Leichtathlet bestreitet, wissentlich verbotene Substanzen eingenommen zu haben.
Simon Wulff, hier nach dem Rennen im vergangenen Dezember in Sigulda/Lettland, wurde positiv auf Doping getestet. Der 24-jährige vormalige Leichtathlet bestreitet, wissentlich verbotene Substanzen eingenommen zu haben. (Foto: Roman Koksarov/dpa)
  • Francesco Friedrich verliert den Gesamtweltcup im Zweierbob, nachdem sein Anschieber Simon Wulff positiv auf Doping getestet wurde.
  • Bei Wulff wurde beim Weltcupauftakt in Altenberg 2024 die im Wettkampf verbotene Substanz Methylhexanamin nachgewiesen.
  • Johannes Lochner wird nachträglich Gesamtweltcupsieger, während Wulff bis September 2026 gesperrt ist und Friedrich auf Rang drei zurückfällt.
Weil Anschieber Simon Wulff positiv auf Doping getestet wurde, verliert Rekordweltmeister Francesco Friedrich den Gesamtweltcupsieg im Zweierbob. Neuer Erster ist sein Konkurrent Johannes Lochner.

Francesco Friedrich ist einem Medienbericht zufolge nach dem positiven Dopingtest seines Anschiebers Simon Wulff der Gesamtweltcup im Zweierbob aberkannt worden. Dem ZDF liegt demnach ein Schreiben des Internationalen Bob- und Skeletonverbands IBSF vor, wonach alle individuellen Wettkampfergebnisse von Wulff gestrichen werden sollen – einschließlich der Medaillen und Preisgelder. Der Sieg im Gesamtweltcup gehe nachträglich an Friedrichs Konkurrent Johannes Lochner, der Sachse rutscht auf Rang drei zurück.

Der ehemalige Leichtathlet Wulff war kurz vor seinem Wechsel von der Tartanbahn in den Eiskanal in 10,06 Sekunden die viertschnellste je gemessene Zeit eines Deutschen über 100 Meter gelaufen. Zum Auftakt der Vorsaison hatte er mit dem viermaligen Olympiasieger Friedrich Siege im Zweierbob in Altenberg und Sigulda (Lettland) sowie einen zweiten Platz im Viererbob in Winterberg erreicht, ehe sein positiver Test bekannt wurde.

Substanz ist im Training erlaubt, nicht aber im Wettkampf

Bei Wulff war beim Weltcupauftakt in Altenberg 2024 die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf aber verboten. Eine wissentliche Einnahme hat Wulff stets bestritten. Der 24-Jährige war nach seinem positiven Befund aus dem Dezember vergangenen Jahres rückwirkend für 21 Monate bis September 2026 gesperrt worden. Damit steht er Friedrich auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 nicht zur Verfügung. Er kann erst vom 7. September 2026 an wieder an Wettkämpfen teilnehmen.

Johannes Lochner kritisiert derweil, dass das gesamte Team von Friedrich nur in Altenberg disqualifiziert wurde. Dabei saß Wulff noch in Sigulda in Friedrichs Zweierbob und in Winterberg im Viererbob. Dass auch diese Ergebnisse nachträglich angepasst werden, sei aber unwahrscheinlich.

Dopingfall Simon Wulff
:Eine Sperre und viele Herzchen

Ein Positivtest im Team des Rekordweltmeisters Francesco Friedrich hat Konsequenzen: Anschieber Simon Wulff wird für 21 Monate gesperrt. Der Athlet bestreitet absichtliches Doping, sein Umfeld glaubt ihm –  die genauen Hintergründe des Falls sind weiter unklar.

Von Johannes Knuth

