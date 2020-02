War es der Motorradführerschein? Schwer zu sagen, vielleicht lag es ja auch daran, dass auf dem Küchentisch mehr Arbeit lag als in den Jahren zuvor. Oder doch der Rücken? Mariama Jamanka hat wie alle Bob-Fahrer und -Fahrerinnen vom ständigen Anheben der Schlitten mit Kreuzschmerzen zu tun. Jedenfalls hatte sie sich viel vorgenommen für diese Saison, als Olympiasiegerin und Weltmeisterin - und war dann erst mal ernüchtert.

Dieser Bob-Winter, der mit zwei Weltcups in Lake Placid angefangen hatte und nun mit der Weltmeisterschaft in Altenberg in Sachsen zu Ende gehen wird, brachte Jamanka, 29, zunächst mehr Rückschläge als Erfolge. Schon der Start im Osten der USA verhinderte, dass die Berlinerin in der Bahn in Schwung kam, in den Zustand, "in dem ich fokussiert bin auf das, was vor mir liegt, und nicht auf das große Ganze." Jamanka verpasste gleich zweimal das Podest, und auch als sie es dann in Europa erreichte, stellte sich kein verlässlicher Aufwärtstrend ein. Und doch wird dieser anstrengende Winter schnell vergessen sein, wenn sie am Freitag und Samstag in Altenberg wieder vier perfekte Läufe hinkriegt.

Detailansicht öffnen Mariama Jamanka (vorne) und Erline Nolte in Aktion. (Foto: Roman Koksarov/dpa)

Ihr Material war in Ordnung, doch oft lag es an der Konzentration. Eiskanal-Piloten sprechen dann immer von einem Fahrfehler, wenn das Lenken einen Tick zu scharf ausfiel, oder der zentimeterkleine Lenkpunkt leicht verfehlt wurde; und der Schlitten, statt der Ideallinie zu folgen, gegen die Bande rempelt. "Mit diesen Fahrfehlern kann ich nicht aufs Podest kommen", sagte Jamanka in Lake Placid. Die Finger an den Lenkseilen zucken im Bereich von Hundertstelsekunden, was umgekehrt bedeutet: für eine astreine Fahrt braucht eine Bob-Pilotin einen freien Kopf. Und das ist wohl nicht so leicht, wenn man gerade im Übergang ist von der Überraschungsolympiasiegerin 2018 zur gestandenen Bob-Kleinunternehmerin.

Berlin ist Jamankas "Kraftort", Oberhof ist perfekt für den Sport

Jamanka entspricht nicht dem üblichen Typ des deutschen Wintersportlers. Sie ist eine der wenigen, die in zwei grundverschiedenen Welten leben - in der Großstadt und in einem Winterörtchen, in Berlin und in Oberhof. Berlin, sagt Jamanka, sei ihr immer noch wichtig. Dort lebt ihre Familie und auch der Großteil ihrer Freunde, von denen viele "plötzlich Kinder gekriegt haben". Berlin ist eine Zuflucht, "aber es hat auch etwas von einem Kraftort", und da macht es nichts aus, dass man nicht mal die eigenen Nachbarn kennt.

Anders Oberhof: "Da weiß der Nachbar drei Häuser weiter, welche Blumen ich auf dem Balkon habe." Aber das kleine Wintersportzentrum in Thüringen hat für Jamanka schnell Qualitäten gezeigt, und das lag nicht nur daran, dass sie hier Freunde fand, dass hier auf der Straße "Hallo" und "Guten Tag" gesagt wird ("macht in Berlin kein Mensch"), sondern daran, dass sie sich hier in ihrem Sport austoben kann, und ihre Existenz aufgebaut hat.

Die Wohnung in Oberhof ist klein, das größere der beiden Zimmer dient als Wohn- und Arbeitsraum, der Tisch darin als Ess- und Arbeitsfläche. Wobei: Meistens ist er voller Akten und Papier. Eine Bob-Pilotin ist nicht nur Steuerfrau sondern auch Chefin einer Mannschaft. Sie muss zum Beispiel einen Kleinlaster für den Schlitten und die Anschieber organisieren, zugleich ist sie natürlich das Gesicht des Teams, sie muss die seit Olympia immer zahlreicheren Sponsoren bei diversen Veranstaltungen besuchen. Sie muss selber manchmal verhandeln, muss sich im Fernsehen und vor der Presse zeigen, und überhaupt, Papierkram erledigen und zwar korrekt: die Steuer, die Abrechnungen oder auch die Verträge für einen reibungslosen Ablauf eines Trainingslagers. Nur der Motorradführerschein, sagt sie, den sie in den Mittagsstunden zwischendurch noch gemacht hatte, der hat sich länger hingezogen als gedacht, "das war meine eigene Schuld".

Detailansicht öffnen „Ich glaube, niemand erreicht jemals einen perfekten Lauf“, sagt Bob-Bilotin Mariama Jamanka. (Foto: imago images/Ed Gar)

Im Laufe ihrer Karriere wird Jamanka wohl immer mehr an ihren Manager delegieren, aber noch ist sie auch eine Wohnzimmer-Unternehmerin, die im Sommer verhandelt und Hände schüttelt, ab Spätsommer dann Gewichte stemmt, und ab November in den Bob steigt.

Und nun ist schon der Februar bald wieder zu Ende, und seit Lake Placid haben sich doch Indizien dafür ergeben, dass Jamanka ihren WM-Titel verteidigen könnte. Sie wird dort mit der Anschieberin antreten, mit der sie während der Saison bereits die Podien erreichte. Und nach einem Sieg in Innsbruck-Igls und zwei weiteren zweiten Plätzen weist der Trend nach oben. Im Weltcup-Endstand liegt sie hinter Teamkollegin Stephanie Schneider auf Rang zwei, wobei man sich als Erste eigentlich noch die Kanadierin Kaillie Humphries dazudenken muss, die wohl nur deshalb noch abgerutscht war, weil sie den letzten Weltcup zugunsten der Vorbereitung für Altenberg ausgelassen hatte.

Dort wird natürlich alles von Mariama Jamankas Fahrkunst abhängen und der Frage, wie gut sie ihre eigene Philosophie befolgt. "Ich glaube, niemand erreicht jemals einen perfekten Lauf", sagt sie. Hundert Prozent bei 130 Stundenkilometern und Rippen in der Bahn, das sei eine Illusion. Dennoch lässt sie sich darauf ein, weil der Gedanke an die perfekte Linie einen auch ablenkt, von dem Stress im Sommer, den Rückschlägen im Winter und nun vom lauten Publikum. Nichts zählt mehr, außer dem Rhythmus der Kurven und der perfekten Linie der Fahrt, vier Läufe lang.