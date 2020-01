Die deutschen Bob-Piloten haben bei der Europameisterschaft im heimischen Winterberg die ersten drei Plätze belegt und eineinhalb Monate vor der WM in Altenberg (ab 17. Februar) ihre Topform bestätigt. Der Stuttgarter Johannes Lochner fing Olympiasieger Francesco Friedrich im zweiten Durchgang noch ab, im Ziel trennten die beiden nur zwei Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Rückkehrer Nico Walther aus Oberbärenburg (0,22 Sekunden zurück).

Für Lochner war es der vierte EM-Titel im großen Schlitten in Serie. "Ich bin gerade einfach so glücklich, ich kann es gar nicht glauben", jubelte er im ZDF. Friedrich lag im zweiten Lauf lange auf Bestzeitkurs, ein kleiner Fahrfehler kostete Geschwindigkeit und schlussendlich den Sieg. Bereits im reinen Weltcup-Rennen am Freitag war Friedrich und Walther ein Doppelerfolg gelungen. Europameisterschaften werden im Bobsport im Rahmen von Weltcups ausgefahren, bei der Medaillenvergabe werden die Nicht-Europäer aus dem Ergebnis genommen. Besonders für Walther war das Wochenende in Winterberg ein wichtiges: Der Sachse hatte sich erst kurz vor dem Jahreswechsel für den Weltcup-Kader und das WM-Aufgebot qualifiziert. In der Vorbereitung hatte er eine Brustwirbelverletzung erlitten und konnte bis ins neue Jahr keine Wettkämpfe bestreiten. Die Frauen trugen in Winterberg nur einen Weltcup aus, auch dieser endete mit einem deutschen Dreifacherfolg. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) sorgte für den ersten Sieg der deutschen Frauen in diesem Winter, die 29-Jährige und Anschieberin Kira Lipperheide verwiesen die Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Annika Drazek um vier Hundertstelsekunden auf den zweiten Rang. Die deutsche Meisterin Laura Nolte (Winterberg/0,13 Sekunden zurück) kam bei ihrem Debüt im Weltcup mit Deborah Levi auf Platz drei.