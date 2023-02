Francesco Friedrich hat den Gesamt-Weltcup im Viererbob gewonnen. Eine Woche nach seinem WM-Titel in St. Moritz machte der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg den Gewinn der Kristallkugel mit zwei Siegen nacheinander im großen Schlitten perfekt. Auf seiner Lieblingsbahn in Innsbruck-Igls verwies er erneut den Briten Brad Hall auf Rang zwei. Dabei schraubte der Olympiasieger den Bahnrekord im ersten Lauf auf 50,07 Sekunden, im zweiten Durchgang legte er Startbestzeit vor. "Wir haben oben den Schwung richtig gut mitgenommen", sagte Friedrich, der zum insgesamt fünften Mal die Kristallkugel in dieser Disziplin gewann. Auch Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat sich zwei Wochen nach ihrem Sturz bei der WM zurück in Bestform präsentiert. In Innsbruck glückte der 24-Jährigen im zweiten Lauf ihr zehnter Weltcupsieg im Zweisitzer. Sie hatte nur eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf Teamkollegin und Weltmeisterin Kim Kalicki aus Wiesbaden. Auch Nolte gelang ein Bahnrekord (52,41 Sekunden). Die Gesamtweltcupführende Kaillie Humphries aus den USA wurde Vierte.