Von Philipp Selldorf

"Er soll schon in der Stadt sein", meldeten hierzulande vor Tagen schon einschlägige Handelsblätter, aber nein: Jérôme Boateng war noch keineswegs in Salerno gelandet, das passierte erst an diesem Mittwoch, dem vorletzten Tag der winterlichen Transferperiode. Der Weltmeister von Rio de Janeiro, so meldeten es am Mittwochvormittag die süditalienische Tageszeitung Il Mattino und nationale Fernsehstationen, werde in Kürze eintreffen, um einen Vertrag bis zum Saisonende bei US Salernitana zu unterschreiben. Trainer Filippo "Pippo" Inzaghi braucht neue Leute, um die Verluste in seinem Kader zu kompensieren. Denn der Winterschlussverkauf reißt tiefe Löcher in seine erste Verteidigungsreihe. Außer Matteo Lovato, 23, der Richtung Norden zu AC Turin wechselt, verliert Salernitana auch den Österreicher Flavius Daniliuc, 22, der sich Red Bull Salzburg angeschlossen hat.