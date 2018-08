31. August 2018, 10:45 Uhr Transfers Tuchel holt Bernat und Choupo-Moting - Boateng bleibt in München

Am letzten Tag des Transferfensters holt Thomas Tuchel Juan Bernat vom FC Bayern und Eric Maxim Choupo-Moting von Stoke City nach Paris.

Jérôme Boateng und Renato Sanches bleiben dagegen in München.

Torwart Kevin Trapp kehrt auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt zurück.

Nuri Sahin könnte noch zum SV Werder Bremen wechseln.

Meldungen vom Transfer-Finale

Paris, Bernat, Choupo-Moting: Paris Saint-Germain steht vor einem Transfer von Juan Bernat (FC Bayern) und Eric Maxim Choupo-Moting (Stoke City). Trainer Thomas Tuchel bestätigte am Freitag auf einer Pressekonferenz, dass beide Spieler ihren Medizincheck absolvieren und er auf eine Unterschrift hofft. Die Ablöse für Bernat soll angeblich bei 15 Millionen liegen. Der Spanier kam 2014 vom FC Valencia nach München, bestritt 76 Ligaspielen, konnte sich gegen David Alaba auf der Linksverteidigerposition aber nie einen Stammplatz erkämpfen. Choupo-Moting spielte in der Bundesliga für den HSV, Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04. Stoke City plante nicht mehr mit dem Flügelstürmer. Der kamerunische Nationalspieler spielte bereits in Mainz unter Tuchel und soll einen Dreijahresvertrag erhalten.

FC Bayern: Jérôme Boateng und Renato Sanches werden den FC Bayern nicht verlassen. Das bestätigte Trainer Niko Kovac auf einer Pressekonferenz am Freitag. "Wir werden bis 18 Uhr keinen weiteren Spieler mehr abgeben", sagte Kovac. Nur Juan Bernat sei derzeit in Paris und werde wohl einen Vertrag unterschreiben, sagte der Bayern-Trainer. Auch Boateng war im Blickfeld von Trainer Thomas Tuchek, allerdings soll die von Bayern geforderte Ablöse von 50 Millionen Euro Paris zu teuer gewesen sein. Zudem setzte sich Trainer Kovac immer für einen Verbleib von Boateng ein. Am Donnerstag berichtete das Magazin kicker, Paris hätte sich auch mit Sanches beschäftigt. Damit hat der FC Bayern sich von Arturo Vidal (FC Barcelona), Sebastian Rudy (Schalke 04) und Juan Bernat (wahrscheinlich Paris) getrennt und sich dafür mit Leon Goretzka (Schalke), Sanches (war an Swansea ausgeliehen) und Serge Gnabry (war an Hoffenheim ausgeliehen) verstärkt.

Werder Bremen, Nuri Sahin: Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach Informationen des TV-Senders Sky kurz vor der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Nuri Sahin von Borussia Dortmund. Der 29-Jährige hat bei seinem Heimatverein BVB fast keine Chance mehr auf einen Stammplatz. Die Bremer dagegen sind auf seiner Position nur dünn besetzt. Erst im Juni war der Mittelfeldspieler Thomas Delaney für rund 20 Millionen Euro von Bremen nach Dortmund gewechselt.

Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp: Eintracht Frankfurt ist am letzten Tag der Wechselperiode ein Transfercoup gelungen: Nationaltorhüter Kevin Trapp (28) wird vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain zu den Hessen zurückkehren und zunächst für ein Jahr lang ausgeliehen. Der DFB-Pokalsieger veröffentlichte am Freitagmorgen ein Video im Internet ("Kevin Trapp ist zurück"), das allerdings kurz danach wieder gelöscht wurde. Am Freitagmittag bestätigte der Klub dann den Transfer offiziell. "Ich hatte hier drei unfassbare Jahre. Der Kontakt ist nie abgerissen", sagte Trapp, der bereits von 2012 bis 2015 für die Eintracht gespielt hatte, in dem Video: "Der Verein hat noch einmal eine tolle Entwicklung genommen, und ich freue mich, wieder Teil davon zu sein."

In Paris war Trapp hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola nur die Nummer drei. Zuletzt war der 28-Jährige auch mit OGC Nizza in Verbindung gebracht worden. Bei der WM in Russland in diesem Sommer zählte Trapp zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw.

Frankfurt hatte seinen finnischen Stammkeeper Lukas Hradecky nach der vergangenen Saison an den Ligarivalen Bayer Leverkusen verloren und daher den dänischen Nationalkeeper Frederik Rönnow von Bröndby IF verpflichtet. Zudem holte die Eintracht in diesem Sommer schon Felix Wiedwald (28) zurück, der von 2013 bis 2015 in Frankfurt gespielt hatte. Rönnow verletzte sich in der Vorbereitung auf die laufende Saison am Knie, wurde aber rechtzeitig zum Pflichtspielstart fit. Bei den ersten Auftritten für die Eintracht zeigte er allerdings durchwachsene Leistungen.