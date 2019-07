29. Juli 2019, 17:27 Uhr FC Bayern Der unverkäufliche Jérôme Boateng

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Jérôme Boateng noch ein Jahr in München bleibt.

Ende Mai riet Uli Hoeneß ihm, den Verein zu wechseln, doch zwei Monate später gehört der Weltmeister weiter zum Team. Weil zwei Spitzenklubs absagten - und weil ihm endlich jemand in München Wertschätzung entgegenbringt.

Von Benedikt Warmbrunn

Den Sommer hat Jérôme Boateng weitgehend ohne Überraschungen verbracht, vielleicht mal abgesehen davon, dass er bei einem Kartenspiel eine Wette gegen seine Töchter verlor, weswegen er seine Haare zwischendurch in einer Farbe gefärbt hatte, die die fachkundigen Kommentatoren zwischen Pink und Schweinchenrosa einordneten. Ansonsten aber: keine Überraschung. Er machte Urlaub in den USA und auf Mykonos, begleitet von einem Physiotherapeuten und einem Fitnesstrainer, in seinen Muskelbergen riss dabei keine einzige Sehne, selbst eine derartige Nachricht blieb dem leidgeprüften Innenverteidiger erspart. ...