In der vergangenen Woche hat sich Jérôme Boateng an einem Abend in sein Auto gesetzt und ist losgefahren, um etwas zu machen, das nicht selbstverständlich ist in der Welt der Fußballprofis, in einer Welt also, in der sich fast jeder für unfehlbar hält, wenn nicht sogar für unantastbar. Boateng wollte sich entschuldigen.

In den Stunden zuvor war rund um die Mannschaft die Aufregung groß gewesen, "Eklat im Bayern-Training!", hatte die Bild getitelt, versehen mit einer Unterzeile, die eine Antwort darauf versprach, warum Boateng seinen Mitspieler Leon Goretzka "haute"; ein Foto zeigte zudem, dass Boateng Goretzka ins Gesicht fasste, und es sah tatsächlich wenig freundschaftlich aus, obwohl die beiden als Freunde gelten.

Am Abend klingelte Boateng dann bei Goretzka, in den sozialen Netzwerken lud er später ein Selfie hoch, auf dem beide in die Kamera grinsen. "Alles bestens zwischen uns, ihr könnt euch entspannen!", schrieb der Verteidiger dazu. Goretzka assistierte auf seinen Accounts mit dem identischen Foto sowie einem #AlleMalEntspannen, was wohl heißen sollte, dass er Boatengs Entschuldigung angenommen hatte.

Ivan Perisic fällt mit einer Knöchelverletzung wochenlang aus

Diese abendliche Spritztour erzählt jedoch nicht nur von einer Entschuldigung, sie erzählt die Geschichte eines Spielers, der weiß, dass er sich keinen Ärger erlauben darf, nicht in diesem Team. Als Boateng am vergangenen Mittwoch Goretzka besucht hatte, wusste er, dass er zwei Abende später eine weitere Transferperiode als Spieler des FC Bayern und damit als Mitspieler von Leon Goretzka beenden würde, dass er also nicht zu einem anderen Klub wechseln würde. Wieder einmal nicht.

Seit achteinhalb Jahren spielt Boateng, 31, für den FC Bayern, er hat mit der Mannschaft alles gewonnen - doch fast zwei dieser Jahre verbringt Boateng inzwischen gegen seinen eigenen Wunsch im Verein. Boateng, den der Boulevard einst als Boss bezeichnet hatte, vermisst schon lange die Wertschätzung der Vereinsführung, er fühlt sich zwar in der Mannschaft wohl, nicht aber unbedingt im Klub. 2018 wollte er nach Paris - der Wechsel scheiterte am vorletzten Tag der Transferperiode. Im vergangenen Sommer sagte der damalige Präsident Uli Hoeneß: "Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen."

Hoeneß' vermeintlicher Freund wollte dann nach Turin - wieder scheiterte der Wechsel kurz vor Ende der Frist. Anschließend gelang ihm endlich ein Wechsel, allerdings nur ein Beraterwechsel. Seine neue Agentur wollte Druck aufbauen, damit Boateng noch in diesem Winter den FC Bayern verlassen darf, es gab unverbindliche Kontakte nach London und Italien. Doch der Wechsel scheiterte erneut, dieses Mal wenigstens nicht ganz so knapp vor dem Ende der Transferperiode.

Seit eineinhalb Jahren also will Boateng den FC Bayern verlassen, eineinhalb Jahre lang läuft noch sein Vertrag - und die jüngste kuriose Wende in Boatengs Nichtwechselgeschichte ist es nun, dass er vor der Pokalpartie an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Hoffenheim im Verein so gelobt wird wie schon lange nicht mehr.