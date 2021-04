Kommentar von Christof Kneer

Im Finale der Champions League im Mai 2013 bekam Jérôme Boateng vom unbestechlichen Fachblatt Kicker die Note 2,5. Das war eine sehr respektable Zensur für einen Innenverteidiger, zumal sich Boateng mit einem Stürmer duellieren musste, der sich damals schon für den besten Fußballer der Welt hielt, obwohl er erst sieben Jahre später als solcher ausgezeichnet wurde.

Für alle, die es vergessen haben: Ja, Robert Lewandowski spielte mal für Borussia Dortmund. Die gute Nachricht für Boateng war an diesem Abend, dass er mit seinen Bayern das Finale gewann und sich erstmals das sogenannte Triple sicherte. Die schlechte Nachricht: Er war nur der siebtbeste Bayern-Spieler. Laut unbestechlichem Fachblatt waren Manuel Neuer, Arjen Robben (beide Note 1), Philipp Lahm, Javi Martinez, Thomas Müller und Mario Mandzukic (jeweils Note zwei) besser.

Ein gutes Jahr später war Boateng der beste Spieler, mit weitem Abstand. Im WM-Finale in Rio de Janeiro im Juli 2014 verlieh ihm das Fachblatt den weltberühmten Titel "Spieler des Spiels", und die Note 1 gab es nur deshalb, weil auf die Schnelle keine bessere Note aufzutreiben war. Es ist nicht sicher und vielleicht auch Geschmackssache, ob Boateng in diesem Endspiel die beste Verteidigerleistung zeigte, die jemals ein Verteidiger gezeigt hat. Aber den Verteidiger, der über 90 Minuten besser war, möchte man erst mal sehen.

Jérôme Boateng hat das Abwehrspiel nicht ganz so revolutioniert wie Manuel Neuer das Torwartspiel, obwohl für Neuer im WM-Finale eine lächerliche Note 3 zu Buche steht. Aber für mindestens ein halbes Jahrzehnt galt Boateng mit seiner Geschwindigkeit, seiner Athletik, seiner Geschmeidigkeit und seinem Aufbauspiel als eine Art role model - wenn er nicht gerade verletzt oder in einer offenbar höhergelegenen Region unterwegs war, von der ihn die Bayern in Person von Klubchef Rummenigge gelegentlich "down to earth" holen wollten.

Boateng und die Bayern haben einander viel gegeben, aber ihre Beziehung war immer auch ein bisschen anstrengend. Am Ende stand oft Aussage gegen Aussage, aber nun, da beide Parteien erwartungsgemäß auseinandergehen, wird der Blick frei auf das, was sie miteinander geleistet haben.

Sie werden gemeinsam im Fußball-Geschichtsbuch stehen, unter der Überschrift "Die Zehnerjahre des FC Bayern", die neben den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts die bislang erfolgreichste Ära in diesem erfolgreichen Klub waren. So werden im Sommer ein paar verdiente Tränen fließen: Neben Boateng werden auch David Alaba und Javi Martinez den Verein verlassen, zwei weitere Helden aus der 2013er-Elf. Übrig sind dann noch Manuel Neuer und Thomas Müller.

Es gehört seit jeher zum Erfolgsrezept der Bayern, dass sie Nostalgie nur zu ihren eigenen Bedingungen zulassen. Sie haben im Zweifel kein Problem damit, verdienten Spielern (und auch Trainern) den Weg aus der Stadt zu zeigen. Boateng muss gehen. Sein Nachfolger, Dayot Upamecano vom Start-Up-Standort Leipzig, ist längst verpflichtet.