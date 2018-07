25. Juli 2018, 11:00 Uhr Bundesliga Back to earth am Eiffelturm

Nationalspieler Jérôme Boateng könnte noch in dieser Woche zu PSG wechseln.

Der FC Bayern wäre laut Vorstandsboss Rummenigge bereit, den Spieler gehen zu lassen.

Dafür will er gerne James und Thiago behalten - und einen anderen Mittelfeldspieler abgeben.

Von Jonas Beckenkamp

In der amerikanischen Stadt Philadelphia werden die Menschen in diesen Tagen eine Reisegruppe kennenlernen, die es sonst eher selten in diese Gegend verschlägt. Der FC Bayern ist im Zuge seiner Marketing-Tour in die USA zu Gast, und ihn kennt man auch in "Philly". Wo es ein Oktoberfest ("Get ready for beer steins and bratwursts") gibt, ist den Menschen auch der FC Bayern ein Begriff. Fraglich ist nur, ob die amerikanischen Fans beispielsweise beim Testspiel in dieser Nacht gegen Juventus Turin bemerken, dass die Münchner gar nicht mit ihrem Elitepersonal zugegen sind.

Nationalspieler sind nämlich nicht allzu viele dabei, schon gar keine deutschen. Jérôme Boateng zum Beispiel erholt sich derzeit noch von den Strapazen der Fußball-WM, er sendete über seine Social-Media-Kanäle aber immerhin ein Lebenszeichen, das ihn beim Tanz-Workout in einem Kraftraum zeigt. Boateng ist aktuell so etwas wie die bayerische Königspersonalie, schließlich scheint gar nicht mehr so ausgeschlossen, dass er schon bald woanders tanzt und trainiert: in Paris, wo der neue Trainer Thomas Tuchel ihn offenbar gerne als Verstärkung hätte.

Boateng und die Bayern, diese Beziehung ist merklich abgekühlt in den vergangenen Monaten, und wie es aussieht, könnte der Gefrierpunkt sogar noch Ende dieser Woche eintreten. Ein Transfer des Nationalspielers zu Paris Saint-Germain hängt offenbar nur noch von den finanziellen Rahmendaten ab - wenn die Bayern eine ausreichende Entschädigung bekämen, wären sie bereit, ihn ziehen zu lassen. "Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt", erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag in Philadelphia püntklich zum Ende des Tages (Ortszeit).

Er sprach sogar sehr konkret davon, dass eine "akzeptable" Ablösesumme gefunden werden müsse. Es bedürfe zunächst einer Einigung zwischen dem 29-Jährigen und PSG, zudem müssen sich der deutsche und der französische Meister verständigen. "Es gibt im Moment keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Klubs", ergänzte Rummenigge noch. Er berichtete aber von einem Kontakt der Berater von Boateng mit den Pariser Verantwortlichen. Genügend Geld wäre sicherlich vorhanden, schließlich wird PSG fürstlich aus Katar alimentiert.

Thomas Tuchel hatte sich offenbar schon vor der WM mit seinem Wunschspieler aus München getroffen. Passend dazu forderte er unlängst Verstärkungen für seinen Kader, insbesondere in der Innenverteidigung, wo er neben den beiden Brasilianern Marquinhos und Thiago Silva lediglich das französische Talent Presnel Kimpembe zur Verfügung hat. Die Sport Bild berichtete von einem Meeting im Mai mit dem Ergebnis, dass beide Seiten an einem Transfer interessiert seien. Uli Hoeneß erklärte wiederum, dass Paris noch nicht an den FC Bayern herangetreten sei: "Wenn es ein konkretes Angebot gäbe, wäre ich unterrichtet. Das ist im Moment nicht der Fall." Gut möglich, dass sich dieser Kontakt aber just in dieser Woche anbahnt.

Dass sich die Sache hinzieht, könnte auch daran liegen, dass die Pariser erst ihre Probleme mit dem Financial-Fairplay-Regeln der Uefa in Griff kriegen müssen. Nach den Rekord-Einkäufen von Neymar (222 Millionen/FC Barcelona) und Kylian Mbappé (180 Millionen/AS Monaco) ist Frankreichs Meister bei den Fahndern verdächtig geworden - Berichten zufolge muss der Klub erst einen Transfer-Überschuss von 60 Millionen Euro erzielen, ehe er wieder neues Personal verpflichten kann.