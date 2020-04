Geldstrafe für Boateng:"Ich finde das traurig"

Die Regeln des zurzeit erforderlichen social distancing hat natürlich auch Jérôme Boateng verstanden. In der vergangenen Woche gratulierte er seinem Kapitän beim FC Bayern, Manuel Neuer, zu dessen 34. Geburtstag, er ist dazu nicht bei ihm vorbeigefahren, sondern er hat sich vorbildlich auf Instagram gemeldet, mit einem Foto, auf dem beide beim Fist Bump zu sehen sind. "You know only like this these days", hatte Boateng geschrieben: Du weißt, in diesen Tagen nur so.

Nur wenige Tage später geht es dennoch darum, wie gut Boateng, 31, die gegenwärtig erforderlichen Regeln verstanden hat, vor allem aber geht es wieder einmal darum, wie nachhaltig zerrüttet das Verhältnis zwischen dem Verteidiger und seinen Chefs beim FC Bayern ist.

Am Dienstagmorgen war Boateng auf der A9 Richtung München unterwegs, eigenen Angaben zufolge nach einem Besuch bei seinem erkrankten vierjährigen Sohn, der in der Nähe von Leipzig lebt. Unweit des Autobahnkreuzes Bayerisches Vogtland wurde er von einem Hagelschauer überrascht, sein Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich und kam erst auf der äußeren Leitplanke zum Stehen. Der Schaden an dem Sportwagen soll laut "TV Oberfranken" bei 25 000 Euro liegen, und weil Boateng bereits mit Sommerreifen unterwegs waren, droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Zusätzlich verhängte der FC Bayern eine Geldstrafe, die er Münchner Krankenhäusern spenden will. "Mit dieser Entfernung von seinem Wohnort handelte Boateng den Vorgaben des Vereins zuwider", hieß es in einer Mitteilung. In Zeiten der Ausgangsbeschränkung sehe sich der Verein "in einer Vorbildrolle".

Es war ein Satz, den der Klub nicht unabsichtlich gewählt haben dürfte. Schon lange stören sich die Oberen an Boatengs Freizeitgestaltung, dass er zu Modeschauen fliegt, dass er Brillenkollektionen entworfen hat. Boateng wiederum ist von den Chefs genervt, er findet deren Denkweise kleinlich, altmodisch und ungerecht. Der Unfall vom Dienstag dürfte also beide, Verein und Spieler, in ihren angestauten Empfindungen bestätigt haben. "Ich akzeptiere jede Strafe, wenn sie berechtigt ist", sagte Boateng der Bild. Er wisse, dass er die Chefs hätte informieren sollen, aber er habe nur an seinen kranken Sohn gedacht: "Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig."

Dass Boateng noch eine Saison in München bleibt, kann sich kaum einer vorstellen

Nun könnte diese Episode einfach die wechselseitige Enttäuschung auf beiden Seiten verstärken. Wenn nicht wieder ein Transfersommer anstehen würde.

Seit zwei Jahren will Boateng den Klub verlassen, 2018 wäre er fast nach Paris gewechselt, 2019 fast nach Turin, und hätten sich im Herbst nicht so viele Bayern-Verteidiger verletzt, wäre er vielleicht im Winter endgültig gegangen, nach London zum Beispiel. Dass Boateng, dessen Vertrag 2021 endet, eine weitere Saison in München bleibt, kann sich kaum einer vorstellen - dass er darüber selbst im Kicker nachgedacht hat, war wohl nichts anderes als seine Lust am Pokern.

Boateng sieht sich in der besseren Verhandlungsposition: Unter Trainer Hansi Flick hat er in der aktuellen Form gute Chancen auf einen Stammplatz, auch über den Sommer hinaus. Wenn sich der Verein aber in wirtschaftlich angespannten Zeiten Boatengs zweistelliges Millionengehalt sparen will, muss er ihn ziehen lassen, möglicherweise zu einem Preis deutlich unter dem Marktwert. Also redet er ein bisschen über eine Vertragsverlängerung, allein schon, um in dieser ewigen Ping-Pong-Partie das Bällchen wieder Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuzuspielen.

Boateng würde am liebsten weiterhin München im Sommer verlassen, und nach dieser Woche dürfte ihm selbst ein Fist Bump mit den Chefs zum Abschied schwer fallen.