Frankreich vor Frankreich vor Frankreich: Das BMX-Rennen wurde zur Fête für die Gastgeber an der Seine. Auf der Bahn in Saint-Quentin-en-Yvelines sicherte sich Joris Daudet die Goldmedaille vor den Kollegen Sylvain Andre und Roumain Mahieu. Deutsche Athleten waren im Halbfinale nicht mehr am Start. Bei den Frauen gewann die Australierin Saya Sakakibara vor Manon Veenstra aus den Niederlanden und der Schweizerin Zoe Claessens.