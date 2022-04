An diesem Mittwoch beginnt für Alexander Zverev, 25, das Tennisturnier in München. Nach einem Freilos trifft die Nummer eins der BMW Open auf Holger Rune (nicht vor 13 Uhr). Der 18 Jahre alte Däne gilt als eines der größten Talente auf der ATP Tour und erlebte in der vergangenen Saison einen beeindruckenden Aufstieg. Inzwischen ist er schon die Nummer 70 der Weltrangliste. Schlagzeilen machte Rune Anfang April, als er das Challenger-Finale in Sanremo gewann, sich ins Auto setzte und in Monte Carlo am selben Tag seine erste Qualifikationspartie beim Masters-Event bestritt und siegte. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, ich freue mich sehr auf das Match, mal sehen, wo mein Level ist", sagte Rune vor dem Duell mit Zverev.