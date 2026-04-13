Sonne, Regen oder Schnee: Das Wetter beim größten Tennisturnier in München spielt gerne mal verrückt - getreu dem Motto „Der April macht, was er will“. 2025 hatten die Veranstalter größtenteils Glück mit bis zu 20 Grad Celsius. Nur am Karfreitag hatte es morgens gefühlte Minus-Temperaturen.

Vorjahresfinalist Ben Shelton, normalerweise die Sonne in Florida gewohnt, fröstelte und war nach seinem gewonnenen Match über den Durchhaltewillen der Zuschauer in der Kälte verwundert. Der US-Amerikaner ist auch in diesem Jahr vom 13. bis 19. April dabei - ebenso wie Vorjahressieger Alexander Zverev, der 500 Punkte verteidigen muss. Wir geben einen Überblick über den Spielplan und wo das Turnier im Fernsehen und Livestream zu sehen ist.

Spielplan zu den BMW Open 2026 in München

Seit dem vergangenen Jahr hat die ATP das Turnier zu einem 500er-Turnier aufgewertet und damit das Teilnehmerfeld auf 32 erweitert. Auch die Topspieler sind schon ab der ersten Runde gefordert.

ATP-Turnier in München live im TV und Stream

ProSieben Maxx überträgt im Free-TV die Halbfinals und das Finale. Davor zeigt Joyn im Livestream alle Partien live vom Center Court. Außerdem zeigt Eurosport das erste Match des Tages um 11.00 Uhr live im TV sowie ein weiteres zeitversetzt am Abend um 23.00 Uhr. Die Halbfinal-Spiele sowie das Finale werden vom Sport-Sender nur zeitversetzt übertragen.

Die Matches im Free-TV und Livestream auf einen Blick

Mo, 13. April, 11 Uhr: 1. Runde (Joyn und Eurosport nur 1. Match)

Mo, 13. April, 23 Uhr: 1. Runde (Eurosport zeitversetzt)

Di, 14. April, 11 Uhr: 1. Runde (Joyn und Eurosport nur 1. Match)

Di, 14. April, 23 Uhr: 1. Runde (Eurosport zeitversetzt)

Mi, 15. April, 11 Uhr: 2. Runde (Joyn und Eurosport nur 1. Match)

Mi, 15. April, 23 Uhr: 2. Runde (Eurosport zeitversetzt)

Do, 16. April, 11 Uhr: 2. Runde (Joyn und Eurosport nur 1. Match)

Do, 16. April, 23 Uhr: 2. Runde (Eurosport zeitversetzt)

Fr, 17. April, 11 Uhr: Viertelfinale (Joyn und Eurosport nur 1. Match)

Fr, 17. April, 23 Uhr: Viertelfinale (Eurosport zeitversetzt)

Sa, 18. April, 11 Uhr: Halbfinale (Joyn und ProSieben Maxx)

Sa, 18. April, 23 Uhr: Halbfinale (Eurosport zeitversetzt)

So, 19. April, 11 Uhr: Finale (Joyn und ProSieben Maxx)

So, 19. April, 23 Uhr: Finale (Eurosport zeitversetzt)

Offizielle Teilnehmerliste der BMW Open 2026

Insgesamt sind zwei Top-Ten-Spieler am Start, aber auch zahlreiche namhafte Spieler haben sich für München gemeldet. So sind der US-Open-Sieger von 2014, Marin Cilic, und der dreimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas dabei. Auch das vielversprechende Talent Joao Fonseca und die Sandplatz-Spezialisten Flavio Cobolli, Luciano Darderi sowie Francisco Cerundolo nehmen teil.

Ein Überblick über die offizielle Teilnehmerliste mit dem Weltranglistenplatz vom 6. April 2026.

Alexander Zverev (Deutschland, Nr. 3)

Ben Shelton (USA, Nr. 8)

Alexander Bublik (Kasachstan, Nr. 11)

Flavio Cobolli (Italien, Nr. 16)

Francisco Cerundolo (Argentinien, Nr. 19)

Luciano Darderi (Italien, Nr. 21)

Arthur Rinderknech (Frankreich, Nr. 27)

Tallon Griekspoor (Niederlande, Nr. 32)

Alex Michelsen (USA, Nr. 35)

Gabriel Diallo (Kanada, Nr. 36)

Denis Shapovalov (Kanada, Nr. 38)

Alejando Tabilo (Chile, Nr. 39)

Joao Fonseca (Brasilien, Nr. 40)

Fabian Maroszan (Ungarn, Nr. 43)

Zizou Bergs (Belgien, Nr. 47)

Marin Cilic (Kroatien, Nr. 51)

Stefanos Tsitsipas (Griechenland, Nr. 48)

Anreise zum Stadion beim MTTC Iphitos

Die BMW Open sind auf der Anlage des MTTC Iphitos in München zu Hause. Der Tennisklub liegt am nördlichen Ende des Englischen Gartens und zählt zu den traditionsreichsten Tennisvereinen Deutschlands. Zuschauer erreichen die Anlage mit dem Auto direkt an der Autobahnausfahrt Frankfurter Ring/Föhringer Ring. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, bietet sich die Alternative mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn und Bus an. Zuschauer steigen an der Station Studentenstadt aus. Von dort aus sind es etwa fünf Gehminuten zur Turnieranlage.

Ein neues Stadion, das die ATP vom Veranstalter verlangt, soll erst 2028 fertiggestellt sein. Bis dahin wird wie im vergangenen Jahr ein temporärer Center Court mit Platz für 5000 bis 6000 Zuschauer aufgebaut.

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