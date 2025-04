Von Michael Schnippert

Alles neu macht der April. Das gilt 2025 auch für die BMW Open. Das Tennisturnier steigt auf zu einem ATP-500-Turnier, was bedeutet, dass mehr Punkte für die Weltrangliste vergeben, mehr Teilnehmer dabei sind sowie ein höheres Preisgeld (rund 2,5 Millionen Euro). Hier erfahren Sie alles rund um den Spielplan, die Tennis-Anlage und zur TV-Übertragung.

Wann findet das Turnier statt?

Die BMW Open 2025 finden vom 12. bis 20. April in München statt. Die Qualifikationsrunden waren am 12. und 13. April, während die Hauptrunde ab dem 14. April startete.

Das Turnier hat eine lange Tradition und wird seit 1900 ausgetragen, wobei es seit 1974 auf der Anlage des MTTC Iphitos stattfindet. Seit 1990 ist BMW Titelsponsor, und seit 2025 ist Bitpanda als „Presenting Partner“ mit an Bord. Das Turnier wird nun in vielen Bereichen aufgewertet.

Neben dem Hauptturnier findet auch die „Allianz Para Trophy“ statt, ein Rollstuhltennisturnier im Rahmen der BMW Open, das 2022 etabliert wurde und zur ITF-1-Series gehört.

Spielplan zu den BMW Open 2025

Wo sind die Matches im TV zu sehen?

Eurosport überträgt jeden Tag ab 11 Uhr ein Match live. Ab dem Halbfinale sehen Zuschauer die Spiele zeitversetzt am Abend. Zusätzlich sendet der Streamingdienst Joyn täglich von Montag bis Sonntag alle Matches auf dem Centre Court. Beide Halbfinals und das Finale überträgt der Spartensender ProSieben Maxx live im Fernsehen.

Überblick über die TV-Angebote

Eurosport: Montag bis Donnerstag (14. bis 17. April) je ein Match live ab 11 Uhr; Samstag und Sonntag (19./20. April) je ein Spiel zeitversetzt

Joyn: Montag bis Sonntag (14. bis 20. April) jedes Spiel vom Centre Court

Pro Sieben Maxx: Samstag und Sonntag (19./20. April) alle Spiele live

Spiele der Deutschen in der 1. Runde

Dienstag, 15.4., 11 Uhr: Yannick Hanfmann - Jakub Mensik (Tschechien)

Dienstag, 15.4., circa 13 Uhr: Dienstag: Jan-Lennard Struff - Francisco Cerundolo (Argentinien)

Dienstag, 15.4., circa 13 Uhr: Justin Engel - Fabian Maroszan (Ungarn)

Dienstag, 15.4., circa 15 Uhr: Daniel Dedura-Palomero - Denis Shapovalov (Kanada)

14.4.: Alexander Zverev - Alexandre Müller (Frankreich) 6:4, 6:1

- Alexandre Müller (Frankreich) 6:4, 6:1 14.4.: Daniel Altmaier - Chun Hsin Tseng (Taiwan) 7:6, 7:6

Spiele der Deutschen im Achtelfinale

16.4.: Alexander Zverev - Daniel Altmaier

Welche Spieler nehmen teil?

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien sitzt seine Dopingsperre noch bis Anfang Mai ab und wird daher nicht in München aufschlagen. Der US-Amerikaner Taylor Fritz musste wegen einer Verletzung zurückziehen ebenso wie der ehemalige Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz. Kurzfristig sagte auch Gaël Monfils ab. Trotzdem sind insgesamt acht Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste dabei, was das Turnier zu einem der stärksten seiner Geschichte macht.

Alexander Zverev (Deutschland, Nr. 3 der Weltrangliste)

Ben Shelton (USA, Nr. 15)

Felix Auger-Aliassime (Kanada, Nr. 19)

Ugo Humbert (Frankreich, Nr. 21)

Francisco Cerundolo (Argentinien, Nr. 22)

Jakub Mensik (Polen, Nr. 23)

Jiri Lehecka (Tschechien, Nr. 26)

Denis Shapovalov (Kanada, Nr. 29)

Alexandre Müller (Frankreich, Nr. 40)

Jan-Lennard Struff (Deutschland, Nr. 51, Titelverteidiger)

Wo in München findet das Turnier statt?

Die BMW Open sind auf der Anlage des MTTC Iphitos in München zu Hause. Der Tennisklub liegt am nördlichen Ende des Englischen Gartens und zählt zu den traditionsreichsten Tennisvereinen Deutschlands. Zuschauer erreichen die Anlage mit dem Auto direkt an der Autobahnausfahrt Frankfurter Ring/Föhringer Ring. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, bietet sich die Alternative mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn und Bus an. Zuschauer steigen an der Station Studentenstadt aus.

Für die diesjährige Ausgabe baut der Klub mit der Stadt und dem Land einen neuen temporären Center Court, der Platz für 5000 bis 6000 Zuschauer bieten wird – deutlich mehr als in den Vorjahren. Zudem wurde die Anlage aufgrund der Aufwertung umfassend modernisiert und bietet neben dem Centre Court auch neue öffentliche Catering-, Entertainment- und VIP-Bereiche.

Die Sieger der BMW Open seit 2010