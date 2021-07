Triathlon bei Olympia:Ein Norweger mag die Hitze

"Es geht wahrscheinlich darum, hydriert zu bleiben": Kristian Blummenfelt, geboren in Bergen, der regenreichsten Stadt Europas, hatte für die Olympischen Spiele in Tokio einen Plan.

Von Thomas Hahn, Tokio

Kristian Blummenfelt aus Bergen war jetzt Triathlon-Olympiasieger. Deshalb fand er wahrscheinlich gerade alles wunderbar, was mit dem Ort seines Triumphs, dem Odaiba Marine Park an der Tokioter Waterfront, zu tun hatte. Und die Hitze? "Ich fand es heute ziemlich angenehm", sagte er lässig nach seinem Erfolg über 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Etwas geheimnisvoll berichtete er, dass seine Mannschaft und er auf heißere Bedingungen vorbereitet gewesen wären als auf jene 27 Grad, die nach dem Start um halb sieben Uhr morgens herrschten. "Es geht wahrscheinlich darum, hydriert zu bleiben", sagte Blummenfelt. Er schien sich fast unterfordert zu fühlen vom japanischen Wetter. "Ich war enttäuscht, als ich ins Trainingslager nach Miyazaki kam und es wegen der Regenzeit nicht so heiß war, wie ich das eigentlich gewollt hatte."

Ein hitzebeständiger Norweger - diese Geschichte schien ihm zu gefallen.

Der Montag ist tatsächlich nicht der Tag gewesen, an dem man dem Organisationskomitee Tocog das Tokioter Wetter vorhalten konnte. Trotzdem ist es ein Thema. Es war immer eins, wenn es um Olympia in Tokio ging. In ihrer Bewerbung beschrieben die Japaner ihren Sommer einst als "mild" und "ideal für Leistungssport". Aber wer ihn kennt, weiß, dass es anders ist. Der Realitätssinn kehrte dann auch bald zurück. Bevor die Spiele wegen des Coronavirus von Sommer 2020 auf Sommer 2021 verschoben wurden, arbeitete man auf vielen Ebenen gegen die Hitze. Das IOC verlegte die Wettbewerbe im Marathon und Gehen in den Norden nach Sapporo. In Tokio experimentierte man mit Schneekanonen zur Abkühlung für die Zuschauerränge. Etwa mit der Ausgabe von gekühlten Schläuchen zum Umhängen oder mit Standorten mit niedrigeren Temperaturen durch Klimaanlagen.

Eine Verschiebung in den angenehmen Herbst kam nicht infrage. Das IOC will die Spiele unbedingt im Juli und August abhalten, damit die Fernsehrechteinhaber mit ihren Übertragungen den großen Profiligen der Spielsportarten entgehen können.

Vor Olympia gab es unter den Triathleten Bedenken wegen der Hygiene im Hafenbecken

Durch die Pandemie hat sich die Lage etwas entspannt. Wo keine Zuschauer sind, muss man auch keine vor dem Hitzschlag schützen. Trotzdem bleibt der japanische Sommer schwierig. Tennisgröße Novak Djokovic hat das Wetter "brutal" genannt. Und Fakt ist: Juli und August sind die heißesten und schwülsten Monate in Japan. "Beim Hitzestress oder Hitzschlag ist nicht nur die Temperatur das Problem, die hohe Luftfeuchtigkeit ist es auch", sagte vergangenes Jahr der Tocog-Berater Makoto Yokohari, Professor für Umwelt und urbane Planung an der Tokio-Universität. Er hatte eine Studie über die Olympiastätte angefertigt. Ergebnis: "Mit Blick auf die Kombination von beidem ist Tokio die schlimmste Stadt." Spiele unter diesen Umständen könnten ein "Albtraum" sein.

Bisher ist es kein Albtraum-Sommer. Es herrscht nur die übliche klebrige, nicht zu ändernde Tokioter Spätjuli-Hitze. Am Morgen des Triathlon-Rennens wirkte sie sogar etwas erträglicher als sonst. Ein sanfter Wind strich über das Wasser der Bucht vor Odaiba. Wolkenberge türmten sich am Himmel.

Die Veranstalter hatten einiges zu tun mit dieser Wettkampfstätte, vor allem wegen des Schwimmens. Es gab Bedenken wegen der Hygiene, weil nach heftigem Regen immer wieder belastete Abwässer ins Hafenbecken geraten waren. "Es hat wie eine Toilette gestunken", sagten 2019 Sportler nach einem Testwettkampf. Ausgeklügelte Barriere-Systeme, Strömungsgeneratoren und natürliche Reinigung durch Venusmuscheln sollen Bakterien fernhalten und die Temperatur einigermaßen niedrig halten. Es scheint geklappt zu haben. Die Wassertemperatur lag bei knapp 30 Grad, warm, aber im Bereich des Erlaubten. Von den Sportlern beschwerte sich niemand.

Und die Hitze? "Beim Laufen war sie auf jeden Fall ein Faktor", sagte der Luxemburger Stefan Zachäus, der auf der Radstrecke teilweise mutig Tempo gemacht hatte und letztlich auf Platz 44 landete. "Es war immer hot und humid", kein kühler Schatten, nirgends. "Erholung ist eigentlich nicht mehr möglich." Auch die beiden deutschen Starter sahen mitgenommen aus. Jonas Schomburg wurde 38., nachdem er in einen Sturz verwickelt war. Justus Nieschlag, zwei Plätze dahinter, fand das Wetter anspruchsvoll, nachdem er sich erst Ende Mai für die Spiele qualifiziert hatte, aber zu seiner enttäuschenden Platzierung sagte er auch: "Das wird nicht der einzige Grund gewesen sein."

Das Bahrain Endurance Team von Blummenfelt will seinen Hitze-Plan nicht preisgeben

Wer was werden wollte in Tokio, hat die Hitze in seine Erwägungen einbezogen. Silber-Gewinner Alex Yee aus Großbritannien sagte, er habe in der Hitzekammer trainiert und sei zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ebenfalls nach Miyazaki im Süden Japans gefahren. Der drittplatzierte Neuseeländer Hayden Wilde absolvierte neben Einheiten in der Hitzekammer auch ein Hitzetrainingslager in Spanien.

Und der Olympiasieger?

Wie der deutsche Olympiasieger und Ironman-Rekordler Jan Frodeno ist Kristian Blummenfelt Profi im Bahrain Endurance Team des Scheichs Nasser bin Hamad al Khalifa, dem Präsidenten des Bahrainischen Olympischen Komitees. Und für die Hitze von Tokio folgte er offenbar einem besonderen Plan. "Ich kann nicht wirklich sagen, was wir gemacht haben", sagte Kristian Blummenfelt, "aber es ist ziemlich anders als das, was die anderen gemacht haben." Ein Olympiasieger hat eben seine Geheimnisse.