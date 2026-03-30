Als eine „Allianz mit Leuchtturmcharakter“ wurde die Unterzeichnung vor knapp vier Jahren gefeiert, als der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) seine Vereinssoftware an den Landesverband Schleswig-Holstein (LSH) verkaufte. Die Software verein360 Mana­ger, konzipiert von einer BLSV-Tochter, soll Vereinen laut Angaben der Produkt-Homepage unter anderem bei der Mitgliederverwaltung und dem Abteilungsmanagement helfen. Damals wurde für die Nutzung eine Mindestlaufzeit von sieben Jahren festgelegt; das Land Schleswig-Holstein hatte 1,4 Millionen Euro zugeschossen. Durch einen Bericht des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein ist jetzt bekannt geworden, dass die Kooperation aber schon 2025 wieder beendet wurde.

Wegen der außerordentlichen Kündigung vonseiten des Landes Schleswig-Holstein habe der BLSV jenen „Betrag rückerstattet, der (für die Zukunft) wirtschaftlich noch nicht verbraucht war“, heißt es aus München auf Nachfrage. Den exakten Betrag wollte der Dachverband nicht nennen, obwohl dieser aus dem Bericht des Rechnungshofs Schleswig-Holstein recht deutlich hervorgeht. Dort heißt es, dass sich die Vereinssoftware „zunehmend als ungeeignet“ herausgestellt habe, durch die Kündigung konnte der LSH immerhin „knapp 1 Mio. € an das Land zurückzahlen“. Der BLSV verweist darauf, dass dieser Betrag von der hundertprozentigen Tochter Tuesday.sport IT-Service GmbH erstattet wurde, nicht vom BLSV.

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Mögliche Konsequenzen, etwa Haushaltslöcher, wollte der BLSV auf Nachfrage nicht kommentieren. Auf die Frage, welche weiteren Kunden die Vereinssoftware nutzen, hieß es: „Wir betreuen (…) eine größere Anzahl weiterer Kunden, insbesondere Sportvereine. Wir bitten um Verständnis, dass wir über konkrete Kundenbeziehungen keine Auskunft geben können.“

Schon bei der Einführung der Software in Bayern wurde schnell klar, dass nur wenige Vereine ernsthafte Verwendung für die Software haben, die im Rahmen einer millionenschweren, damals sehr umstrittenen Digitalisierungskampagne entstanden war. Zwei Monate nach dem Start im Oktober 2022 hatte der BLSV auf Nachfrage erklärt, dass „mehr als 400 Sportvereine in Bayern“ auf verein360 umgestellt hätten – 400 von damals rund 11 700 Vereinen im Freistaat. Vor dem Verbandstag im Sommer 2023 hatte BLSV-Präsident Jörg Ammon zunächst einen handfesten Streit im eigenen Haus ausräumen müssen. Auslöser waren vorrangig die hohen Kosten für Digitalisierung, die drei Vizepräsidenten für intransparent hielten: Sie hatten Strafanzeige gestellt. Beim Verbandstag dann hatte Ammon vor seiner Wiederwahl den kommerziellen Erfolg von verein360 hervorgehoben, der Kooperationsvertrag mit dem LSH wurde einen Monat danach unterzeichnet.

Der BLSV war immer wieder für teure Projekte kritisiert worden, nicht selten ging das einher mit dem Vorwurf einer undurchsichtigen Finanzierung

Im Bericht des Rechnungshofs Schleswig-Holstein heißt es weiter, der LSV „hätte jedoch schon früher auf Warnsignale reagieren können und müssen“. So seien beispielsweise zwei weitere Landesverbände frühzeitig abgesprungen, nachdem es zu „Akzeptanzproblemen“ gekommen war. Schleswig-Holstein aber hielt an der Software fest, unter anderem mit der Begründung, dass kommerzielle Anbieter für Vereinssoftware zu teuer seien. Hingegen kritisiert der Bericht, dass durch die Rolle des LSV als Vertriebspartner „Interessenskollisionen gegenüber den ebenfalls vom LSV zu vertretenden Interessen seiner Mitgliedsvereine“ bestanden. 2024 habe der LSV das Produkt intensiv beworben, trotzdem hätten bis Ende des Jahres weniger als hundert Vereine die Software bestellt.

Der BLSV war über die vergangenen Jahrzehnte immer wieder für teure Projekte kritisiert worden, nicht selten ging das einher mit dem Vorwurf einer undurchsichtigen Finanzierung. Dies könnte nun auch eine Liegenschaft betreffen, die der BLSV einst als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnete. Auf Nachfrage bestätigte der Bayerische Oberste Rechnungshof, dass er schon seit September 2023 die Zuwendungen zur Errichtung des Sportcamps Nordbayern prüfe. Die Anlage im Fichtelgebirge wurde Ende 2021 eröffnet und war mit 23,4 Millionen Euro vom bayerischen Innenministerium gefördert worden. Das Ergebnis der offensichtlich recht umfangreichen Prüfung soll in etwa fünf Wochen vorliegen, hieß es.