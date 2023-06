Von Christoph Leischwitz

Verbandstage haben völlig zurecht einen schlechten Ruf. Es wird so viel inhaltsloses Zeug gesprochen, dass immer dann, wenn es hinten raus wirklich interessant wird, ein Großteil der Delegierten schon ermüdet ist. Da ist es keine Überraschung, dass der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) als Dachverband für 57 Fachverbände und 11 700 Vereine diesbezüglich besonders hervorsticht und seine ganze Erfahrung ausspielt. Zunächst sprach der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) über eine halbe Stunde länger als geplant, und schon da dürften viele der rund 320 Vertreter der Verbände, der Sportbezirke und -kreise, in diesem Souterrain eines Münchner Hotels daran gedacht haben, wie doch draußen gerade die Sonne scheint. Danach stellte Präsident Jörg Ammon, 52, seinen sehr langen Bericht vor, der trotzdem viel Heikles nicht ansprach und die meisten Probleme des Verbands mit Corona und gestiegenen Energiepreisen begründete.

Ammon redete und redete, und als es dann in einem völlig zerstrittenen Verband zur Aussprache ging, hatten viele gar keine Lust mehr. Nach einer guten halben Stunde wurde unter Applaus das Ende der Debatte beantragt. Dabei fiel diese Aussprache nach Jahren gegenseitiger Schuldzuweisungen deutlich kürzer aus als die Rede Herrmanns oder die Eigenwerbung Ammons. Doch der Streit hatte sich auch in sich selbst verfangen. Wirklich inhaltliche Fragen über mögliche Verfehlungen des Präsidiums gab es kaum. Ammon nutzte, einen guten Kilometer vom Haus des Sports entfernt, seinen Heimvorteil, und wurde mit knapp 63 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Sein Herausforderer Harald Güller, der mit dem Streit der vergangenen Jahre nichts zu tun hatte, sprach angesichts von 120 zu 202 Stimmen von einem "Achtungserfolg" und hoffte, dass er "ein ganz kleines bisschen Bewegung in den Verband reingebracht" habe. Dass Ammon also merke, dass er einiges ändern müsse. Ammon sagte, man nehme doch immer "etwas mit, wenn man einen Gegenkandidaten kriegt, und reflektiert sich auch selbst".

Zur Vorgeschichte: Drei Präsidiumsmitglieder hatten im Herbst 2021 Strafanzeige gegen Jörg Ammon gestellt, weil sie Akten nicht einsehen konnten und ihnen das Finanzgebaren des Präsidenten seltsam vorkam. Einer von ihnen, Alfons Hölzl, ist zugleich Vorsitzender von "Team Sport-Bayern", einem Zusammenschluss aus 27 Sport-Fachverbänden mit Sitz in Oberhaching, den der BLSV als Konkurrenz ansieht. Die Wortbeiträge der Suspendierten, als Fachverbands-Delegierte anwesend, wurden von Raunen, teilweise von Buhrufen begleitet. "Da ist die Basis schon leicht ermüdet. Die Argumente waren nicht neu und werden nicht besser", erklärte der Münchner Delegierte und Stadtrat Beppo Brem (Die Grünen/Rosa Liste). In der Aussprache hatte Brem den BLSV wegen des Streits als "schwachen Verband" betitelt.

Im BLSV kommen Vereine und Fachverbände zusammen - ein permanenter Verteilungskampf

Neben Animositäten gebe es auch ein strukturelles Problem, findet Brem: Nur in Bayern kämen im Sport-Dachverband die einzelnen Vereine und die Fachverbände zusammen. Eigentlich sei das eine gute Sache, doch damit herrsche permanenter Verteilungskampf und Rivalität zwischen Breiten- und Spitzensport. Der BLSV für 4,5 Millionen Mitglieder verfügt über Gesamterträge von rund 38 Millionen Euro.

Zugleich wird der Verband an seiner Spitze nun auch nicht jünger. Die Digitalisierung ist mehr als holprig gelaufen. Nicht nur, aber auch in diesem Bereich wurde Ammon in Wortbeiträgen vorgeworfen, das Ehrenamt mit seinem Beruf als Steuerberater zu verquicken. Der Vertreter des Billard-Verbands zum Beispiel mahnte an, dass die Kanzlei des Präsidenten die Lohnabrechnungen bei der IT-Tochter des BLSV, tuesday.sport, durchführe. "Das geht einfach nicht", fand er, als Verbandsleiter könne er seinen Mitgliedern so etwas niemals vermitteln. Ammon aber kann das offensichtlich - die Entlastung des Vorstands war übrigens das klarste Votum des Tages.

Bei der Strafanzeige von 2021 ging es unter anderem um die Frage, ob das Präsidium millionenschwere Beraterverträge nicht auch an eine Firma vergab, deren Chef klare Kreuzungen im Lebenslauf mit Ammon aufweist. Bezüglich der Abrechnung für tuesday.sports verwies Ammon darauf, dass seine Kanzlei dies sehr viel günstiger mache als üblich und sich der BLSV damit Geld spare. Die Tatsache aber, dass Ammon sich nach der Vorgeschichte erneut zumindest dem Verdacht der Vorteilsnahme aussetzt, zeigt, dass der Verband in Richtung Modernisierung noch einen weiten Weg vor sich hat.

Ein großes Reformpaket, eingebracht vom Präsidium, scheitert

Ammon sieht viele Aufgaben auf sich zukommen. Für Ruhe stehe er genauso wie der Gegenkandidat Güller, erklärte er nach der Wiederwahl, mit seiner gewohnt unaufgeregten Stimme. Er wurde auch noch auf den langjährigen Streit angesprochen. Ob er sich, auch mit Blick auf eine Beruhigung, vielleicht für ein Ende des Amtsenthebungsverfahrens für die drei Suspendierten aussprechen wolle, das formal immer noch läuft? "Selbstverständlich", antwortete Ammon, forderte dann jedoch auch gleich ein Aufeinanderzugehen von der Gegenseite ein. Auch wolle er das Ehrenamt stärken; er geht aber nicht unbedingt mit gutem Beispiel voran. Erstens erlebte der BLSV selbst zuletzt eine sehr hohe Fluktuation, zweitens deutete der scheidende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Werner Lechner, recht deutlich an, in dem internen Streit von beiden Seiten aufgerieben worden zu sein.

Nach der abgebrochenen Aussprache und den Neuwahlen ging es durchaus hitzig weiter. Denn ein großes Reformpaket, eingebracht vom Präsidium, scheiterte. Nachdem zunächst der Antrag auf Gesamtabstimmung der acht Themenpakete die nötige Drei-Viertel-Mehrheit verfehlte, zog das Präsidium den gesamten Antrag zurück. Die satzungsändernde Reform namens "Strategieplan 2030" beinhaltet Punkte wie "mehr Beteiligung von Frauen" oder "Aufbau Kreise und Bezirke", sie trägt daher einen Anstrich von Modernisierung. An einer Stelle ging es aber auch darum, das Ehrenamt an einer ganz bestimmten Stelle abzuschaffen: Der Präsident soll künftig ein Hauptamtlicher sein. Doch so viel Zuspruch erfuhr der wiedergewählte Ammon dann doch nicht. Er wird sich nun auf den Verbandsbeirat verlassen, um diese Reformen irgendwann zu verabschieden.