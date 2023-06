In der Kritik: BLSV-Präsident Jörg Ammon muss sein Amt verteidigen.

Der langjährige Machtkampf im BLSV gipfelt am Samstag in der Präsidiumswahl - mit ungewissem Ausgang: Das Delegiertenfeld gilt als sehr heterogen. Der Verband gibt sich mittlerweile bemüht, Transparenz zu demonstrieren.

Von Christoph Leischwitz

Niemand kann sich sicher sein, am Ende des Verbandstages noch auf dem Podium zu sitzen und die Veranstaltung zu leiten. Dafür ist viel zu ungewiss, wer nach den Wahlen - dem Tagesordnungspunkt Nummer fünf am kommenden Samstag - Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes sein wird (BLSV). Im Prinzip ist noch nicht einmal geklärt, wer genau zu Beginn (Freitag, 14 Uhr) auf dem Podium sitzen wird. Welche Männer dann dort Platz nehmen, wird die Antwort auf die Frage sein, wie der langjährige Machtkampf endet. Sicher ist nur: Das knapp 400-köpfige Delegiertenfeld, das in München zusammenkommt und 4,5 Millionen Sportlerinnen und Sportler aus Bayern vertritt, gilt als sehr heterogen.

Wie die SZ berichtete, waren die bisherigen Vizepräsidenten Klaus Drauschke und Harald Stempfer sowie der Sportbeirat Alfons Hölzl vom neunköpfigen Präsidium Anfang März suspendiert worden, fast gleichzeitig hatte der Aufsichtsrat ein Verfahren zur Amtsenthebung eingeleitet. Und obwohl diese drei Personen ohnehin nicht mehr vorhatten anzutreten, war dieses Verfahren bis Dienstagnachmittag immer noch im Gange. Nach SZ-Informationen hatte eine letzte Sitzung in der vergangenen Woche stattgefunden, das Urteil soll den Beteiligten noch vor dem Verbandstag zugestellt werden. Zur Begründung, warum trotz Suspendierung am Amtsenthebungsverfahren festgehalten werde, erklärte der BLSV auf Nachfrage, dass es sich um voneinander getrennte Verfahren handele. Theoretisch ist es möglich, dass das Schiedsgericht die drei Präsidiumsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt und damit sogar die Suspendierung annulliert - dann würden sie wohl auch beim Verbandstag direkt neben ihrem größten Gegner, Jörg Ammon, sitzen.

In jedem Fall findet Harald Güller, dass "zu viel Unruhe" in diesem riesigen Dachverband herrsche. Damit begründet der SPD-Politiker aus Augsburg seine Gegenkandidatur. Werbung kann der 60-jährige sportpolitische Sprecher der Landtagsfraktion auch damit machen, dass er ein jüngeres Schattenkabinett stellt. Im Team Ammon tritt unter anderem auch wieder der 80-jährige Bernd Kränzle als Vizepräsident an. Güller bringt dafür unter anderem die 31-jährige ehemalige Fußball-Schiedsrichterin Monika Pieczonka als Kandidatin mit, die obendrein in der Jungen Union (JU) tätig ist - dabei gilt eher der Rest des aktuellen Präsidiums als CSU-nah. Übrigens werden für Freitag auch Ministerpräsident Markus Söder und für Samstag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als Redner erwartet.

Güller hatte zudem fehlende Transparenz angemahnt, und dabei auf jene Vorwürfe angespielt, die letztlich zum Machtkampf im Präsidium führten. Drauschke, Hölzl und Stempfer hatten im Herbst 2021 Strafanzeige gegen Ammon gestellt, nachdem ihnen die Einsicht von Dokumenten verwehrt worden war. Seitdem wurde das Finanzgebaren des BLSV immer wieder von Kritik begleitet.

Aktuell steht die Digital-Tochter des BLSV namens tuesday.sport in der Kritik

Auf SZ-Nachfrage ist der BLSV jetzt bemüht, Transparenz zu demonstrieren. Zu den dreimal angehobenen Mitgliedsbeiträgen seit 2019, also auch während der Pandemie, heißt es etwa, dies sei der Tatsache geschuldet, dass zuvor 15 Jahre lang überhaupt keine Anpassungen erfolgt seien; was aber nur noch mehr die Frage aufwirft, wie viel die Ausgaben unter dem Digitalisierungs-Projekt "Matterhorn" tatsächlich wert sind. Diese waren nämlich Stein des Anstoßes für den internen Streit. Bis heute werfen Kritiker Ammon vor, dass seine Erklärungen über verschiedenste Ausgaben viel zu vage seien. Abgesehen von fragwürdigen Berater-Zahlungen zwischen 2014 und 2018 steht aktuell die Digital-Tochter des BLSV namens tuesday.sport in der Kritik.

Handelsregisterauszüge sowie Gespräche mit BLSV-Vertrauten legen nahe, dass dort hohe Personal-Fluktuation herrscht. So wechselte der Geschäftsführer zuletzt mehrmals. Immerhin räumte der BLSV auf Nachfrage ein, dass mehrere Darlehen aufgenommen wurden, und legt nun auch Zahlen offen: Ein Kredit über 250 000 Euro wurde bereits zurückgezahlt, ein weiterer über 421 593,46 Euro soll bis 2027 zurückgezahlt werden. Tuesday.sport beschäftige zurzeit fünf Mitarbeiter, diese Zahl habe sich zuletzt nicht geändert, im Jahr 2023 würden 164 000 Euro an Löhnen ausgezahlt.

Die Zahl der Vereine, die das Kernstück der Millionen Euro teuren Digitalisierung aktiv nutzen, sei in den vergangenen acht Monaten von 305 auf 1379 gestiegen - bei insgesamt 11 700 möglichen Nutzern, also Vereinen. Die Steigerung ist wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das zunächst kostenpflichtige Verwaltungsportal verein360 dank der Förderung einer Stiftung nun kostenfrei zur Verfügung gestellt werden könne. Weiterhin hält sich im Kritikerkreis aber das Gerücht, dass tuesday.sport auch finanziell ein Flop wird.

Der BLSV bestätigte auch eine SZ-Information, wonach die Steuerberater-Kanzlei von Jörg Ammon die Lohnabrechnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von tuesday.sport tätigt. "Es werden für die derzeit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei tuesday.sport pro Monat zu 13,50 Euro zuzüglich Umsatzsteuer die Lohnabrechnungen durch iovos getätigt. Diese Abrechnung ist innerhalb der Kontrollgremien bekannt", heißt es zur Erklärung. Kleine Schritte, doch vor den Wahlen tut sich etwas in Sachen Transparenz beim BLSV.