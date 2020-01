Am Start lief Blake Leeper noch langsamer als seine Gegner auf zwei Beinen. Nach der ersten Kurve begann eine Aufholjagd, so schnell, dass es für den Weltverband der Leichtathletik zum Politikum werden könnte; zum nächsten Kapitel einer komplizierten Geschichte.

Leeper, Sprinter auf zwei Prothesen unterhalb der Knie, wurde besser, umso länger das Rennen im Finale über 400 Meter bei den US-Meisterschaften im vergangenen Sommer dauerte. Im Ziel war er Fünfter. Er verließ die Bahn in der Hoffnung, zur 4x400-Meter-Staffel der USA bei den Weltmeisterschaften in Katar zu gehören.

Leeper, vor 30 Jahren ohne Unterschenkel in Kingsport im US-Bundesstaat Tennessee geboren, hat im September nicht an der WM teilgenommen. Er durfte nicht, den Regeln des Weltverbands World Athletics gemäß, solange er nicht beweisen kann, dass ihm Prothesen mit Karbonfederfüßen keinen Vorteil gegenüber Menschen auf natürlichen Beinen verschaffen. Doch seit er fühlte, wie nah er den schnellsten Amerikanern über 400 Meter kommen kann, ist er noch entschlossener, 2020 bei den Spielen in Tokio dabei zu sein. Nicht bei den Paralympischen, sondern bei den Olympischen. Als zweiter amputierter Läufer nach Oscar Pistorius 2012 in London.

Detailansicht öffnen Blake Leeper bei den Paralympics 2012. (Foto: imago)

Beim Start im Nachteil, danach im Vorteil

Leepers Bestzeit, 44,38 Sekunden, ist eine Sekunde schneller, als es die von Pistorius war. Es ist die schnellste je gelaufene Zeit eines Menschen ohne Beine über 400 Meter. Es ist aber kein paralympischer Weltrekord, was die Geschichte noch etwas komplizierter macht. Auch nach paralympischen Regeln werden seine Leistungen derzeit international nicht anerkannt.

Es könne sein, dass er ein Läufer ohne Startklasse sei, sagt Leeper am Telefon in Kalifornien. "Ziemlich cool, oder?", fragt er und lacht. Dann sagt er: "Es ist auch traurig." Er werde nicht aufgeben, "so oft ich auch noch ein Nein hören mag." Von seiner Geschichte, meint er, "können viele Menschen auf der ganzen Welt profitieren".

Die Vergleichbarkeit vom Laufen auf Karbonprothesen und auf natürlichen Füßen ist eine der umstrittenen Fragen der modernen Leichtathletik. Sie war es schon 2008, als Pistorius beim Internationalen Sportgerichtshof Cas sein Startrecht bei Olympia erstritt. Ein Gutachten an der Sporthochschule Köln, in Auftrag gegeben vom Leichtathletik-Weltverband, war zuvor zum Ergebnis gekommen, dass es sich um zwei verschiedene Bewegungsformen handele. Karbonfedern verlieren beim schnellen Laufen bei Aufprall und Abstoß weniger Energie als ein menschliches Sprunggelenk; eine Prothese wird nicht müde.

Das gängige Verständnis in der Sache ist, vereinfacht ausgedrückt, dieses: Am Start haben Läufer auf Prothesen Nachteile. Auf der Geraden haben sie Vorteile. Sie starten langsamer und werden schneller. Ob sich Vorteile und Nachteile aufwiegen, wird verschieden interpretiert.

2008 folgte der Cas einem Gegengutachten, das Pistorius' Klage gegen sein Startverbot voranbrachte: Er habe keinen Vorteil. Es war ein umstrittenes Urteil, nach einer als emotional beschriebenen Verhandlung. Es sei kein Präzedenzfall, hieß es. Womöglich aus Respekt vor der rasanten Entwicklung des Prothesensports.