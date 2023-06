Ein Kölner, der in jungen Jahren schon viel erlebt hat: Verteidiger Yann Aurel Bisseck ist einer der Anführer der deutschen Junioren, nun droht gegen England das EM-Aus. Aber sein Weg wird weitergehen - bald wohl bei einem großen Klub.

Von Ulrich Hartmann

Das Schiff droht zu sinken, doch der Kapitän bewahrt Ruhe. So muss das sein, auch wenn die deutsche U21-Mannschaft bei der Europameisterschaft vor dem Aus steht und manch enttäuschter Spieler vielleicht aus der Haut fahren möchte. Yann Aurel Bisseck, 22, bleibt ganz sachlich. Nach dem enttäuschenden 1:1 im Auftaktspiel gegen Israel zum Beispiel.

Da wurde er beim Gegentor vom Gegenspieler ausgetrickst und erzielte den Ausgleich sechs Minuten später selbst, als seine Mannschaft zwei Elfmeter verschoss und trotz 80 Prozent Ballbesitz und 45-minütiger Überzahl nicht gewinnen konnte. All das nahm der gebürtige Kölner fast ein bisschen lakonisch: "Im Fußball passieren Sachen!" Ein Satz, den man auf T-Shirts drucken könnte.

Bisseck interpretiert in den Fußball nicht mehr hinein als nötig. Vielleicht, weil er früher gar nicht Fußballer werden wollte, sondern Arzt. Dann begann er allerdings Volkswirtschaft und Marketing zu studieren. Schließlich ist der Sohn kamerunischer Eltern aber doch Fußballprofi geworden und erlebt jetzt den bislang aufregendsten Sommer seiner Karriere. Mit der U21 spielte er bei der EM in Georgien um das Olympia-Ticket und nach einer starken Saison im dänischen Aarhus steht er dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Als Ablöse werden sieben Millionen Euro genannt.

Solch ein Transfer könnte Ressentiments wecken bei seinem Heimat- und Herzensklub 1. FC Köln, denn dort hat man den 1,96 Meter langen Innenverteidiger (seit dem sechsten Lebensjahr im Verein) vor ein paar Jahren leichtfertig hergegeben. Im November 2017 hatte Bisseck unter dem damaligen Trainer Peter Stöger mit nicht mal 17 Jahren bei den Profis debütiert, war seinerzeit zweitjüngster Spieler der Bundesliga-Historie und erhielt 2019 als eines der großen Talente vom Deutschen Fußball-Bund die Fritz-Walter-Medaille in Bronze.

Bisseck spielte bereits in Köln, Kiel, Kerkrade und in Guimarães

Beim 1. FC Köln jedoch setzte man nach dem Bundesliga-Abstieg 2018 zunächst nicht mehr auf junge Spieler. Bisseck wurde Jahr für Jahr neu verliehen: zu Holstein Kiel, zu Roda Kerkrade in die Niederlande, zu Vitória Guimarães nach Portugal und schließlich zu Aarhus GF nach Dänemark, das ihn vor einem Jahr fest verpflichtete.

Unter der Anleitung des deutschen Trainers Uwe Rösler, vormals Fortuna Düsseldorf, entwickelte sich Bisseck in Aarhus zu einem international beachteten Innenverteidiger. Vorher, verriet er soeben dem Kicker, "musste ich viele Umwege gehen, habe oft um meine Karriere kämpfen müssen." Er hat diese Kämpfe alle gewonnen. Der U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo ernannte ihn vor der EM zum Kapitän. Mit Inter Mailand soll es bereits eine Verabredung zum Wechsel geben. Bisseck besitzt in Aarhus eine Ausstiegsklausel. Bereits im Winter hatte ihn Eintracht Frankfurt holen wollen. Mitten in der Saison mochte ihn Aarhus aber noch nicht hergeben.

Die Zeit jetzt wäre perfekt, um mit der U21 auch noch eine famose EM hinzulegen. Doch es droht anders zu kommen. Dem bitteren 1:1 gegen Israel zum Auftakt folgte eine noch enttäuschendere 1:2-Niederlage gegen Tschechien. Die Abwehr um die Innenverteidiger Bisseck und den Schalker Henning Matriciani stand zwar eigentlich recht solide, zumal von den Gegnern wenig Gefahr ausging - doch in drei der brenzligen Situationen brannte es dann eben doch. "Uns hat aber auch das Spielglück gefehlt", klagt Bisseck und will die Leistungen nicht in Schutt und Asche reden. "Die Leidenschaft kann uns niemand absprechen", sagt er mit Nachdruck, "und noch bleibt uns ja ein Spiel."

In diesem Spiel geht es nicht nur um Sieg oder Niederlage, sondern auch um das Resultat in der Parallelpartie zwischen Tschechien und Israel. Deutschland muss England schlagen und Israel Tschechien, nur dann, und nur wenn das deutsche Torverhältnis am Ende besser ist als das israelische, zieht die deutsche U21 auf den letzten Drücker ins Viertelfinale ein. Die Chancen sind minimal.

England hat seine ersten beiden Spiele souverän mit 2:0 gewonnen und steht bereits als Gruppensieger fest - kann also im Duell mit den Deutschen nichts mehr verlieren. Ob das die Chancen erhöht? Im schlimmsten Fall reisen die deutschen U21-Nationalspieler am Donnerstag wieder ab aus Batumi. Dann gingen sie in den Urlaub. Bisseck wird vor dem Urlaub wohl noch seine Zukunft klären wollen. Ihm steht der bislang größte Schritt in seiner Laufbahn bevor.