Yann Aurel Bisseck versuchte es noch einmal, abgefunden hatte er sich noch nicht mit seinem Schicksal. Am Seitenrand stand er, neben den Ärzten von Inter Mailand, die ihn soeben den Muskel seines Oberschenkels behandelt hatten. Bisseck unternahm einen Test, mit kleinen, schnellen Trippelschritten, während seine Mannschaft zu zehnt weiterspielte. Seine Muskulatur allerdings hielt der Belastung nicht mehr stand, Bisseck musste sich damit abfinden. Und während der 24-Jährige mit gesenktem Kopf auf dem Weg war rund um das Spielfeld, zurück auf die Ersatzbank, ergaben sich auch die anderen ihrem Schicksal: Auf der anderen Seite fiel in diesem Moment das 0:3.

Ein tragisches Bild blieb so, vom einzigen deutschen Fußballspieler in diesem Champions-League-Finale. Der deutsche Beitrag zu großen Titeln für ausländische Mannschaften war in den vergangenen Jahren oft hoch gewesen. Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool taucht da vor dem inneren Auge auf, Ilkay Gündogan mit Manchester City. Und allen voran Toni Kroos mit Real Madrid, bei dem, wenn überhaupt, die Interviews mit dem ZDF nach dem Spiel mal enttäuschend verliefen. Nun repräsentierte der Kölner Bisseck die Gastgebernation beim Heimspiel in München, seine ganze Familie hatte praktischerweise mit dem ICE anreisen können. Und wird nun Aufbauarbeit leisten müssen.

Gerade einmal acht Minuten war Bisseck auf dem Feld. In der 54. Minute war er für den enttäuschenden Benjamin Pavard ins Spiel gekommen, der zuletzt mit einer Verletzung gefehlt hatte und während dieser Phase bei Inter von Bisseck hervorragend vertreten worden war. Vielleicht wäre das Vertrauen in Letzteren von Anfang an der bessere Zug gewesen: Ein kleiner Baustein in dieser Niederlage war das, aber auch die merkliche Formlosigkeit des Ex-Münchners Pavard trug bei zur allgemeinen Paniklage bei den Mailändern. Bisseck jedenfalls sollte in der zweiten Hälfte für einen anderen Plan stehen, mit seiner offensiveren Spielweise: „Wir wollten etwas anderes probieren“, sagte Trainer Simone Inzaghi später. Der Versuch allerdings scheiterte.

Etwas Neues probieren, das könnte sich zum Gebot der kommenden Saison entwickeln in Mailand, wo bislang die alte Garde in der Innenverteidigung unumstößlich wirkte. Dieser Gedanke wurde nun hinfort getragen von fünf Pariser Toren, die nicht so schnell in Vergessenheit geraten werden. Bisseck ist „die Zukunft dieser Mannschaft“, schrieb der legendäre Giuseppe Bergomi vor dem Finale in einer Kolumne, daran hat sich auch in diesen 90 Minuten nichts geändert. Vielleicht gerade weil Bisseck kaum teilnahm an der Schmach.

Dem Kölner stehen weiterhin die Türen offen für eine große Karriere, auch in der Nationalmannschaft, die nur in der nahen Zukunft auf ihn verzichten muss: Das Nations-League-Finale in München dürfte ohne Bisseck stattfinden, außer der Muskel erholt sich schneller als erwartet.