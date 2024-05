Basketball:Trauer um Bill Walton

Woran er sich bei Bill Walton am meisten erinnern werde, sei dessen Lebensfreude, sagte Adam Silver, der Commissioner der nordamerikanischen Basketball -Profiliga NBA , als ihn die Nachricht vom Tod des früheren Ausnahmespielers erreichte. „Er war immer fröhlich, lächelte über beide Ohren und wollte seine Weisheit und Wärme weitergeben“, sagte Silver: „Ich habe ihn um seine grenzenlose Energie beneidet.“ Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama zollte Walton Anerkennung. „Bill Walton war einer der größten Basketballspieler aller Zeiten – ein Champion auf jeder Ebene und die Verkörperung des selbstlosen Teamspiels. Er war auch ein wunderbarer Geist voller Neugier, Humor und Freundlichkeit“, schrieb der 62-Jährige in den sozialen Medien.

Walton holte als Center 1977 mit den Portland Trail Blazers den NBA-Titel, in der darauffolgenden Saison wurde er als wertvollster Spieler (MVP) der Saison ausgezeichnet. 1986 gewann der zweimalige College-Champion an der Seite der Größen Larry Bird, Kevin McHale und Danny Ainge mit Boston erneut die Meisterschaft. In die Hall of Fame wurde Walton 1993 aufgenommen, später arbeitete er als TV-Experte für die großen Sender. Jetzt ist der Kalifornier nach einem langen Kampf gegen Krebs im Alter von 71 Jahren gestorben.