„Ich liebe meinen schwarzen Job!“ Das war der Satz, den Simone Biles nach ihrem Mehrkampf-Olympiasieg im Turnen schrieb, auf dem Kurznachrichtenportal X ; und für sich betrachtet mochte man denken: Häh? Klar, Biles ist eine Person of Color, die Freude am Beruf ist bei jedem ihrer Auftritte in Paris deutlich zu spüren, selbst wenn sie mal daneben greift wie am Montag. Sie elektrisiert die Massen, als beste Turnerin der Geschichte. Bei diesen Spielen hat sie bereits drei Goldmedaillen gewonnen; sie besitzt nun sieben goldene, eine silberne und zwei bronzene – was übrigens auch LeBron James würdigte. Der Basketball -Star, der in Paris zum dritten Mal olympisches Gold gewinnen will, leitete Biles’ Eintrag an seine Fans weiter mit dem Zusatz, Biles sei „black GOAT“ ; die Größte aller Zeiten, und sie sei nun mal: schwarz.

Die beiden prominentesten Olympia-Teilnehmer der USA wählten den Zusatz „black“ ganz bewusst. Es war eine subtile, aber unmissverständliche Reaktion auf den wüsten Auftritt von Donald Trump kurz zuvor. Der hatte beim Interview mit drei schwarzen Journalistinnen gesagt, dass illegale Einwanderer in den USA „schwarze Jobs übernehmen“ würden, was in Verbindung mit seinen Aussagen zur Identität von Kamala Harris („Sie war die ganze Zeit immer indisch, und dann urplötzlich legte sie eine Wende hin und wurde eine schwarze Person.“ ) vor allem eines zeigte: Trump ist ein Rassist, und er will das offenbar nicht mal mehr kaschieren im Wahlkampf gegen Harris.

Die Reaktion der amerikanischen Athletes of Color: diese beiden Einträge von Biles und James.

Gesellschaftliche Proteste haben eine reiche Tradition im amerikanischen Sport: die Sprinter Tommie Smith und John Carlos, die bei Olympia 1968 ihre Fäuste in den Himmel reckten, als die US-Hymne gespielt wurde; Football-Quarterback Colin Kaepernick, der von August 2016 an während der Hymne kniete aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt; das Basketballteam der Milwaukee Bucks, das sich 2020 weigerte, zu einer Partie anzutreten, nachdem im Bundesstaat Wisconsin ein unbewaffneter Afroamerikaner von hellhäutigen Polizisten niedergeschossen worden war. Kurz darauf wurden sämtliche Sportereignisse in den USA abgesagt, im Gegensatz zu Olympia 1972 hieß es: Die Spiele gehen nicht weiter!

Und nun, in Paris: zwei X-Einträge, das war’s – auf einer der größtmöglichen Bühnen, die der Sport zu bieten hat. Der TV-Sender NBC frönt wie immer bei Olympia dem „U! S! A!“-Patriotismus. Schon vor dem Rückzug von Joe Biden hatte es geheißen, dass der Sender die zwei Wochen in Paris als Zäsur vor dem Wahlkampf-Endspurt sehe und das Sportliche sowie persönliche Geschichten der US-Teilnehmer in den Vordergrund stellen wolle. Zum Beispiel, wenn Athleten auf ihre ganz persönlichen Situationen hinweisen. Serena-Williams-Ehemann und Reddit-Gründer Alexis Ohanian sowie Rapper Flavor Flav überwiesen etwa Geld, nachdem die schwarze Diskuswerferin Veronica Fraley geklagt hatte, als Olympionikin ihre Miete nicht bezahlen zu können. Aussagen zum Wahlkampf gab es, bis auf die von Biles und James, überhaupt nicht.

Detailansicht öffnen Tommie Smith und John Carlos bei ihrem Protest in Mexiko 1968. (Foto: STF/AP)

Es gibt zwei Gründe für die Zurückhaltung. Erstens: Offener Protest führte in der Vergangenheit meist zu negativen persönlichen Konsequenzen. Carlos und Smith wurden von den Spielen 1968 ausgeschlossen; Kaepernick wurde von Trump als „Hurensohn“ beschimpft und hat seit Januar 2017 kein Footballspiel mehr bestritten. LeBron James bekam nach politischen Äußerungen von der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham mitgeteilt: „Shut up and dribble“ – als wäre er eine Zirkusattraktion, die Kunststücke aufführen und abseits von Sport die Klappe halten solle.

Zweitens: Abseits der persönlichen Konsequenzen lieferten die offenen Proteste gerade im vergifteten politischen Klima der USA in den vergangenen Jahren oft Vorlagen für Hasstiraden von Trump. Der nutzt die Wut der Gegner gewöhnlich für noch mehr Wut, für noch mehr gesellschaftliche Spaltung. 2019 griff er Fußballerin Megan Rapinoe an, nachdem die für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im US-Fußball protestiert und angekündigt hatte, bei einem WM-Sieg die obligatorische Einladung ins Weiße Haus ausschlagen zu wollen.

Detailansicht öffnen Air James kurz vor dem Anflug für die USA im Gruppenspiel gegn Puerto Rico. (Foto: Thomas Coex/AFP)

Ihre Reaktion auf die Schmähungen Trumps: zwei Tore im nächsten WM-Spiel und danach jeweils „The Pose“, bei der sie mit ausgebreiteten Armen vor den Fans stand. Kein Protest, kein Angriff, sondern eher der Ausdruck, wie viel Freude sie gerade hat an ihrem Beruf – und das führt zu Biles und James in Paris.

Was manche Gegner von Trump gerade erst bemerken: Auf inhaltlicher Ebene kann man mit ihm ohnehin nicht debattieren; nach Attacken eskaliert er meist auf die nächste Stufe. Was nützt also ein Angriff? Wäre es nicht effizienter, voller Lebensfreude auszudrücken, dass einem Trump nichts anhaben kann mit seinem Gerede?

Die US-Olympia-Teilnehmerinnen folgen in Paris dem Beispiel von Rapinoe, die über ihre Pose sagte: „Es war ein ‚Fuck you’ mit breitem Grinsen. Du wirst keinen Funken Spaß von uns nehmen!“ Die Amerikaner präsentieren sich in Paris nicht als Leute aus einem Land, das – wie Trump dauernd behauptet – den Bach runtergeht, sondern als erfolgreiche Sportler, die einen Heidenspaß haben bei dem, was sie tun. Ohne Angriffsfläche zu bieten, zeigen sie, dass Trump sehr zu seinem Ärger vor allem eines ist: für sie irrelevant.

Nein, die US-Sportler sind nicht unpolitisch, ganz im Gegenteil. Die Besten bestimmen über die Kultur im Sport, und das haben Biles und James mit ihren insgesamt nur sieben Worten und zwei schwarzen Herzen getan: Sie vermitteln ein Gefühl, das immer stärker zu spüren ist in diesem Land. Sie haben keine Lust mehr auf Debatten und Spaltung, sondern wollen einfach nur gemeinsam Spaß haben bei dem, was sie tun. Es ist ein Signal mit breitem Grinsen an all jene, die das anders sehen.