Zauberspeer: Die US-amerikanische Speerwerferin Maggie Malone-Hardin macht sich für ihren Auftritt beim Londoner Diamond-League-Meeting bereit. Mit 62,99 Metern belegte sie den dritten Platz der Generalprobe für die Olympischen Spiele, die am 26. Juli in Paris beginnen.

Siegesschrei: Im Junioren-Boxkampf der Federgewichtsklasse (57 Kilogramm) bezwang der japanische Profi-Boxer Tenshin Nasukawa seinen amerikanischen Gegner Jonathan Rodriguez in Ryogoku Kokugikan, Tokio.

Gegen olympisches Feuer im Winter: Vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne halten Demonstranten Schilder in die Höhe, um gegen die geplante Vergabe der Winterspiele 2030 an die französischen Alpen zu demonstrieren. Die Vergabe ist noch nicht offiziell, allerdings gilt die Kandidatur beim IOC als „bevorzugte Bewerbung“.

Augenmaß: Am zweiten Tag des British-Open in Royal Troon, an der Westküste Schottlands, bereitet der Golfspieler Matt Fitzpatrick seinen Schlag mit höchster Präzision vor.

Wilder Ritt: Bevor sich die Sommerhitze anstaut, kämpfen die Teilnehmer eines Reitrennens unweit des Dorfes Karhuk im Morgengrauen um den Sieg. Das Dorf nahe der syrisch-türkischen Grenze ist bekannt für seine reinrassigen Araberpferde.

Ergriffen: Im Aufeinandertreffen der beiden Clubs Cerro Porteño, Paraguay und Athletico Paranaense, Brasilien, während der Copa Sudamericana, muss der Torhüter Jean Filho den Rasen verletzt verlassen.