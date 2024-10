Detailansicht öffnen (Foto: Nordphoto/Engler/Imago)

Synchron-Aufstellung: Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ihren vierten Sieg in Serie gefeiert. Der deutsche Meister gewann am Freitagabend das Spitzenspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3. Im Bild Christian Wejse (65), Fabian Herrmann (25) und Dominik Uher (26) von den Fischtown Pinguins.