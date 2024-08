Detailansicht öffnen (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Abschlag: Patty Tavatanakit aus Thailand beim Abschlag am zweiten Loch während des dritten Tages der AIG Women's Open auf dem St. Andrews Old Course in Schottland.

(Foto: Valentin Flauraud/dpa)

Gut Rad: Andreas Seewald aus Deutschland bejubelt beim 34. Schweizer Mountainbike-Marathon Grand Raidin Grimentz in der Südwestschweiz seinen ersten Platz.

(Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Gutes Händchen: Hamda Al Qubaisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vom Team MP Motorsport bereitet sich auf das erste Rennen der F1 Academy Round 4 in Zandvoort vor.

(Foto: Oliver Hardt/Getty Images)

Toooooor: Katja Orschmann von Union Berlin bejubelt mit ihren Mannschaftskameradinnen das zweite Tor im Spiel gegen den Hamburger SV. Das Spiel endete 2:2.

(Foto: Alex Whitehead/SW Pix/Imago)

Hurra! Matijs Van Strijthem aus Belgien bejubelt den Gewinn der Goldmedaille beim Omnium-Punkterennen der Männer bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Luoyang Velodrome, China.