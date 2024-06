Wie verzaubert: Der türkische Verteidiger Merih Demiral behält den Ball im Visier, als der tschechische Stürmer Jan Kuchta beim Spiel der Gruppe F bei der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg scheinbar über ihn hinwegschwebt.

Bei der Stange bleiben: Turnerin Simone Biles trainiert im Vorfeld der US-Olympiade in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am Stufenbarren.

Hoch fünf! Der indische Kricketspieler Axar Patel (links) feiert mit seinem Teamkollegen den Platzverweis des Engländers Jonny Bairstow im Halbfinale des Twenty20 World Cup in Guyanas Hauptstadt Georgetown.

Alle auf einmal: Peato Mauvaka (Mitte) von Toulouse erzielt beim Finale der französischen Rugby-Union Top 14 gegen Bordeaux-Begles den zweiten Versuch seiner Mannschaft. Das Team Toulouse sicherte sich den Sieg und wurde Meister.

Frieden hat seinen Preis: Ukrainische Fans halten beim Fußballspiel gegen Belgien in der Stuttgarter Arena ein Banner mit der Aufschrift "Tausende Fußballfans sind seit Februar 2022 im Krieg getötet worden" – sie spielen damit auf den andauernden russischen Angriffskrieg in ihrem Land an.

Fest im Griff: Uta Abe, Mitglied der japanischen Judo-Frauenmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris, zeigt im abschließenden Trainingslager in Tokio gekonnte Techniken.