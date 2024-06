Detailansicht öffnen European Athletics Championships Rome 2024 - day 2 ROME, ITALY - JUNE 08 : Thiam Nafissatou BEL in action during the heptathlon women on day 2 of the Roma 2024 European Athletics Championships on June 8, 2024 in Rome, Italy, 08/06/2024 Rome Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xTomasxSiskx (Foto: IMAGO/Tomas Sisk/Photo News)

Hoch hinaus: Nafissatou Thiam (Belgien) in Aktion während des Siebenkampfs der Frauen an Tag 2 der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom.