Detailansicht öffnen (Foto: Uncredited/Ministry Of Sport/dpa)

Beruhigungsbad: Die französische Ministerin für Sport, Olympische und Paralympische Spiele, Amelie Oudea-Castera (links), und der Goldmedaillengewinner der Paralympics 2020 in Tokio, Alexis Hanquinquant, schwimmen vor laufender Fernsehkamera in der Seine in Paris. Zuletzt gab es immer wieder Diskussionen über die Wasserqualität.