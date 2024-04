Pure Freude: Die Griechin Maria Sakkari feiert ihren Viertelfinalsieg gegen Weronika Kudermetowa am fünften Tag der WTA Charleston Open in South Carolina.

Detailansicht öffnen (Foto: Charles LeClaire/USA TODAY Sports via Reuters Con)

Mit Nachdruck: Pittsburgh Pirates Relief Pitcher Roansy Contreras, Nummer 59, wirft während des neunten Innings im PNC Park gegen die Baltimore Orioles. Die Orioles gewannen 5:2.

Detailansicht öffnen (Foto: Jure Makovec/AFP)

Hoch hinauf: Die Slowenin Janja Garnbret klettert während einer Trainingseinheit in Verd, etwa 20 Kilometer südwestlich von Ljubljana. Die achtmalige Weltmeisterin möchte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine weitere Goldmedaille gewinnen, genau wie in Tokio 2020, als die Sportart erstmals bei den Olympischen Spielen vertreten war.

Detailansicht öffnen (Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports via Reuters Con)

Im Geschehen: Iowa Hawkeyes Guard Caitlin Clark, Nummer 22, kontrolliert den Ball gegen Connecticut Huskies Guard Nika Mühl (Nr. 10) im Halbfinale des NCAA Tournament der Frauen 2024 in Cleveland, USA.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images via AFP)

Voller Fokus: Devin Haney, der aktuelle WBC-Superleichtgewichts-Champion, während eines Medientrainings, um seine bevorstehende Titelverteidigung gegen Ryan Garcia am 5. April 2024 in Los Angeles zu bewerben.

Detailansicht öffnen (Foto: GONZALO FUENTES/AFP)

Hoch die Beine: Die Vorführung im Synchronschwimmen fand anlässlich der Einweihung des olympischen Wassersportzentrums (CAO) statt, einer multifunktionalen Einrichtung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.