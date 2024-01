Detailansicht öffnen (Foto: MICHAEL ERREY/AFP)

Drama angesagt: Die Lettin Jelena Ostapenko zeigt sich beim Dameneinzelfinale des Adelaide International Tennisturniers in Australien, das sie gegen die Russin Daria Kasatkina gewann, kurz verstimmt.

Detailansicht öffnen (Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP)

Kopf über: Die britischen Paarläufer Anastasia Vaipan-Law und Luke Digby präsentieren bei der Freien Kür der Eiskunstlauf-Europameisterschaften im litauischen Kaunas eine waghalsige Hebefigur.

Detailansicht öffnen (Foto: JOHN THYS/AFP)

Runden drehen: Radsportlerinnen treten bei den Bahnrad-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn zum Massenstart des Frauen-Omniums an.

Detailansicht öffnen (Foto: MARCO BERTORELLO/AFP)

In Schieflage: Der Kanadier James Crawford verliert beim alpinen Skiweltcup in Wengen das Gleichgewicht und stürzt in der Abfahrt. Dennoch war er in den darauffolgenden Tagen in der Lage den Wettkampf fortzusetzen.

Detailansicht öffnen (Foto: PAUL ELLIS/AFP)

Hoch das Bein: Fulhams Verteidiger Antonee Robinson (links) kämpft mit Liverpools Mittelfeldspieler Harvey Elliott im Halbfinal-Hinspiel des englischen Ligapokals an der Anfield Road um den Ball.