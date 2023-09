Detailansicht öffnen (Foto: Ian Hitchcock/Getty Images)

Standhaft bleiben: In der siebten Runde der australischen National Women's Rugby League wird Ashleigh Werner (Mitte) von den Brisbane Broncos von ihren Gegenspielerinnen der Cronulla-Sutherland Sharks angegriffen - allerdings vergeblich: Brisbane gewinnt 32:28 und bleibt unter den Top drei Teams der Liga.

(Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

"Not in my house" wie die Basketballer sagen: Anderson Correia (links) von den Kapverdischen Inseln blockt einen Wurfversuch seines Gegenspielers Makoto Hiejima. Am Ende gehen aber die Japaner mit 80:71 als Sieger vom Parkett und beenden die Heim-WM in der Platzierungsrunde mit einem Erfolg.

(Foto: Violeta Santos Moura/Reuters)

Matchwinner in Spanien: Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham trifft gegen Getafe in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1 für seinen neuen Verein Real Madrid. Die Königlichen bleiben damit auch nach dem vierten Ligaspiel der Saison ohne Punktverlust.

(Foto: Dave Thompson/dpa)

Den Ball darf er mit nach Hause nehmen: Erling Haaland (ebenfalls ein Ex-BVB-Spieler) gelingt beim 5:1 von Manchester City gegen den FC Fulham ein lupenreiner Hattrick in der zweiten Halbzeit. Hier verwandelt er einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 4:0. Auch sein Klub hat bislang alle Ligaspiele gewonnen.

(Foto: John Thys/AFP)

Durch alle Widerstände hindurch: Die serbischen Volleyballerinnen um Jovana Stevanovic (rechts) gewinnen das EM-Halbfinale gegen die Niederlande mit 3:1. Am Sonntag geht es im Finale im belgischen Brüssel gegen die Türkei.

(Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Golfspiel vor Bergpanorama: Der Finne Kalle Samooja und sein Caddie auf dem Weg zum siebten Loch beim European Mastern in Crans-Montana in der Schweiz.

(Foto: Jeff Pachoud/AFP)

Weiter, immer weiter: Der US-Amerikaner Jim Walmsley gewinnt nach 173 Kilometern den Ultramarathon "Ultra-Trail du Mont-Blanc". Die Strecke führt durch Frankreich, Italien und die Schweiz. Walmsleys Siegerzeit: 19 Stunden, 37 Minuten und 43 Sekunden.