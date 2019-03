Der Erfurter Arzt Mark Schmidt lagerte in seiner Garage in Erfurt Blutbeutel von 21 Sportlern aus acht Nationen. Das gab die Staatsanwaltschaft München, die eine eigene Abteilung für Doping-Ermittlungen hat, bekannt. Auf den Bildern, die die Staatsanwaltschaft am Mittwoch veröffentlichte, sieht man die Kühlschränke aus Schmidts Garage.