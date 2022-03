Zum Start ins WM-Jahr blickt DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf die Lage in Katar - und erklärt, wie sich das Nationalteam in politischen Fragen positionieren will.

Der erste Lehrgang im WM-Jahr wird für die deutschen Fußball-Nationalspieler auch zur Bildungsreise in Sachen Menschenrechte. Am Dienstagabend wurden Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch im Quartier der DFB-Auswahl nahe Frankfurt erwartet, um Kapitän Manuel Neuer und Co. "ein tiefergehendes Bild" zur Lage bei WM-Gastgeber Katar zu vermitteln, wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff berichtete.

"Ich erwarte, dass aufgezeigt wird, was von Menschenrechtsorganisationen angeprangert wird und auf was man achten muss", ergänzte Bierhoff. Der Info-Abend sei Auftakt einer Serie, die über das gesamte WM-Jahr fortgesetzt werde. Auch der Krieg in der Ukraine werde wohl thematisiert. Neben der Mannschaft wird eine Verbandsdelegation um den neugewählten DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf der Veranstaltung beiwohnen.

"Es ist nicht alles toll, aber es werden Dinge angegangen", sagte Bierhoff auch angesichts seiner jüngsten Reise an den Persischen Golf und zahlreicher Gespräche über die Situation in Katar. Der Kontakt zu den Einheimischen sei strikt eingegrenzt und sehr stark auf die politische Führung sowie das OK und die Fifa beschränkt, betonte er.

Katar sei "gewisse Dinge angegangen", meinte Bierhoff und nannte als Beispiele "das Durchbrechen des Kafala-Systems, die Einführung von Mindestlöhnen und die Erleichterung von Job-Wechseln. Trotzdem gibt es Widerstände im Land und es geht langsamer, als es sich jeder erhoffen würde". Die Profis könnten "helfen zu sagen: Die Entwicklung darf nach der WM nicht aufhören."

Bierhoff findet nicht, dass Deutschland Favorit bei der WM in Katar ist

Zugleich bekräftigte Bierhoff, dass der Titelgewinn in Katar ein zwar ambitioniertes, aber berechtigtes Ziel nach dem gelungenen Start unter Bundestrainer Hansi Flick ist. "Realistisch ist es auf jeden Fall. Wir haben Topspieler in unseren Reihen", sagte er. Er finde es auch gut, dass Spieler wie Kapitän Manuel Neuer und auch Flick das sportliche Maximalziel öffentlich ausgerufen hätten. Der DFB-Manager findet aber auch, dass man "nicht als Favorit ins Turnier" gehe.

Unter Flick, mit dem die ersten sieben Partien alle gewonnen wurden, habe man "ein neues Kapitel aufgeschlagen". In den Testspielen am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage darauf in Amsterdam gegen Holland muss Flick auf Robin Koch verzichten. Beim Defensivspieler von Leeds United ist nach einem Schnelltest auch der PCR-Test positiv ausgefallen. Wegen Corona wird der 25-Jährige nicht zum Kader stoßen, der aktuell noch 23 Akteure umfasst. "Ein WM-Jahr ist immer besonders", sagte Bierhoff. Das Turnier Ende des Jahres sei sportlich "der krönende Abschluss".

Unterdessen versucht auch der Verband, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Der Deutsche Fußball-Bund und seine 21 Landesverbände haben zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag und zu Spenden aufgerufen. "Alle aktiven Fußballer*innen, ehrenamtlich Engagierten sowie Fans und Zuschauer*innen auf Deutschlands Sportplätzen haben am Wochenende die Gelegenheit, ein weiteres gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen", teilte der DFB am Dienstag mit.

Der Verband und die Stiftung der Nationalmannschaft werden die eingehenden Spenden um bis zu 200 000 Euro aufstocken. Viele Vereine aus dem Amateur- und Profifußball hätten in den vergangenen Wochen Gelder und Güter für die Menschen in der Ukraine und für Geflüchtete gesammelt, heißt es in dem Appell. Zudem haben die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung 1,1 Millionen Euro in einen Nothilfefonds eingezahlt.