19. Juli 2019, 19:44 Uhr Oliver Bierhoff im Interview "Weltmeister von morgen"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff über die Ausbildung junger Talente, wieso Stefan Kuntz kein Schatten-Bundestrainer ist - und die Tür für Mehmet Scholl offensteht.

Interview von Philipp Selldorf

SZ: Herr Bierhoff, der deutsche Fußball blieb in diesem Sommer wieder nur Zuschauer, als internationale Titel vergeben wurden: bei der WM der Frauen, bei der U 21-EM, bei den U 20-, U 19- und U 17-Junioren - und in den Klubwettbewerben sowieso. Sind wir wirklich so weit hintendran mit unserem Volkssport?

Oliver Bierhoff: Unsere Vision heißt ganz bewusst: "Zurück an die Weltspitze!" In meiner Direktion beim DFB arbeiten wir daran, den deutschen Spitzenfußball wieder in diese Richtung zu entwickeln. Meines ...