Von Ulrich Hartmann, Bielefeld

Wenn die Fußballer von Arminia Bielefeld etwas zu feiern haben, dann ziehen sie ins Café Europa. In dem Club haben sie in dieser Saison schon mehrfach ausgelassen getanzt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aber sollten sie dort den größten Erfolg in der 120-jährigen Vereinsgeschichte feiern. Der bärenstarke Drittligist Arminia ist durch einen, ja, wirklich, hochverdienten 2:1 (2:1)-Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den Titelverteidiger, deutschen Meister, Bundesliga-Zweiten und angehenden Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen sensationell ins Pokalfinale in Berlin eingezogen. Erstmals in seiner Klubhistorie.