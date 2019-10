Der Hamburger SV hat seine Tabellenführung in der zweiten Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt, den Vorsprung auf seine Verfolger aber nicht bedeutend ausbauen können. Zum Abschluss des 10. Spieltags kam das Team von Trainer Dieter Hecking im Topspiel zu einem 1:1 (1:0) beim Überraschungsdritten Arminia Bielefeld. Nach dem Patzer des Tabellenzweiten VfB Stuttgart (0:1 gegen Holstein Kiel) liegen die Hamburger einen Zähler vor den Schwaben, Bielefeld bleibt mit zwei Punkten Rückstand Dritter.

Auf der mit 26 500 Zuschauern ausverkauften Bielefelder Alm schoss Lukas Hinterseer (14.) die Norddeutschen mit seinem vierten Saisontor in Führung, die Antwort der Arminen gab Fabian Klos (50.): Per Kopf gelang Bielefelds Rekordtorschütze (137 Tore) nach einer Ecke der verdiente Ausgleich. Pech hatte Jeremy Dudziak, der mit einem Lattenschuss (85.) beinahe für den siebten Saisonsieg der Hamburger gesorgt hätte. Der HSV war mit viel Respekt nach Bielefeld gereist, die laut Hecking "beste Zweitliga-Mannschaft im Jahr 2019" wurde ihren Vorschusslorbeeren zunächst aber nicht gerecht. Bielefeld war am Ende näher am zweiten Treffer, die beste Chance hatte allerdings Dudziak.