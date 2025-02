Von Ulrich Hartmann, Bielefeld

Mit dem Halbfinale im DFB-Pokal geht für den Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld in fünf Wochen ein solcher Traum in Erfüllung, dass sich der Sportchef Michael Mutzel dieses Gefühl schon jetzt lebhaft vorstellen kann: „Das könnte fies werden“, sagte der 45-Jährige am Dienstagnacht in dem Wissen, dass jeder der drei möglichen Halbfinalgegner zu den besten Klubs der Bundesliga gehört. Wenn Mutzel von „fiesen Teams“ spricht, meint er das mitnichten böse: Hundsgemein starke Gegner sind einfach fies für Bielefeld.