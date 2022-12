Biathlon:Zweimal Zweite

Schnell unterwegs: Die deutsche Biathletin Sophia Schneider bei der 4x6-Kilometer-Staffel in Kontiolahti.

Die deutschen Staffeln legen einen starken Start in die Saison hin - am Ende schaffen es beide Teams aufs Podium.

Die deutschen Biathletinnen haben im Auftakt-Staffelrennen der Weltcup-Saison jeweils Rang zwei belegt. Das neu aufgestellte Frauenteam - Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick - musste sich in Kontiolahti/Finnland nur Schweden geschlagen geben. Schlussläuferin Herrmann-Wick sicherte mit energischem Schlussspurt den Erfolg; Rang drei ging an Norwegen. Die Deutschen brauchten sechs Nachlader und hatten am Ende 28,1 Sekunden Rückstand.

Zuvor waren die DSV-Männer erfolgreich. Roman Rees als Schlussläufer hatte den Auftakterfolg gesichert. Debütant Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Rees mussten sich nur den norwegischen Olympiasiegern geschlagen geben