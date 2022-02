Biathlet Benedikt Doll hat die Hoffnung auf eine Medaille vor dem abschließenden Massenstart bei den Olympischen Winterspielen noch nicht aufgegeben. "Die letzten Rennen hat nicht viel gefehlt, zaubern brauch' ich nicht. Ich mach wieder das, was ich kann, und dann schauen wir mal, ob es morgen für was reicht", sagte der 31 Jahre alte Schwarzwälder am Donnerstag. Am Freitag (10 Uhr) geht es im Massenstart über 15 Kilometer in Zhangjiakou das letzte Mal um olympisches Edelmetall. Doll hatte als Sechster im Einzel und Achter im Sprint das Podest knapp verfehlt. Die deutschen Männer stehen bislang noch ohne Medaille da, während die Frauen Bronze mit der Staffel holten und Denise Herrmann sogar Olympiasiegerin über 15 Kilometer wurde. Neben Doll sind Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn am Start. Favoriten sind der Norweger Johannes Thingnes Bö und der Franzose Quentin Fillon Maillet, der bei seinem sechsten Start als erster Skijäger überhaupt seine sechste Medaille gewinnen kann.