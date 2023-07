Sieht so die Zukunft aus? Wenn es nach Wolfgang Pichler geht, könnten die Skijäger wie hier Sophia Schneider beim Sommertraining in der Chiemgau Arena auch im Winter ohne Schnee gegeneinander antreten.

Von Korbinian Eisenberger, Ruhpolding

Am Schießstand wehen ganzjährig die Flaggen, fast wie eine Festung liegt sie da, die Ruhpoldinger "Chiemgau Arena", das ehrwürdige Biathlonstadion am Fuße des Zirmbergs. Auf der Landkarte des Wintersports ist das Stadion fest verankert, 2012 kamen in neun Tagen 250 000 Menschen zur Weltmeisterschaft in die Arena. Von oben fiel der Schnee - unten räumte Magdalena Neuner Scheiben und Medaillen ab. Gold für Deutschland, Gold für das damals winterlich weiße Ruhpolding.