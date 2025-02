Biathlon-Weltmeisterin Preuß:20 Scheiben, 20 Treffer für Gold

Erfahrung kann im Sport ein wertvoller Schatz sein. Franziska Preuß hat davon reichlich, Hunderte Rennen ist sie schon gelaufen, deshalb weiß sie: Es kann manchmal klüger sein, zugunsten der Präzision am Schießstand auf Schnelligkeit zu verzichten. Und so stand Preuß am Sonntagmittag bei der WM-Verfolgung in der Schweiz auf der schwarzen Matte in der Roland-Arena, ganz allein vor Tausenden Zuschauern auf der Tribüne, doch sie ließ sich nicht treiben. Schuss für Schuss arbeitete sich Preuß stattdessen vor zum größten Erfolg in ihrer Karriere. Die Belohnung: Weltmeisterin.

20 Scheiben, 20 Treffer, das war in diesem Rennen kaum einer anderen Athletin gelungen. Und dass es ausgerechnet die Verfolgung sein würde, in der Franziska Preuß, 30, ihren ersten WM-Titel in einem Einzelrennen gewinnt, ist eigentlich nur konsequent: Ist sie doch so viele Jahre lang den Besten dicht auf den Fersen gewesen, mit dem Geruch von Medaillen schon in der Nase. „Es war heute wirklich das perfekte Rennen. Und das bei einer WM – Wahnsinn“, sagte Preuß. 2015 hatte sie in Kontiolahti Gold mit der Staffel gewonnen, nun gelang Preuß im dritten Rennen der dritte Erfolg in Lenzerheide und schließlich auch der Titel. Zum Auftakt konnte sie mit der Mixed-Staffel Bronze bejubeln, im Sprint Silber. Das war ihre erste in einem Einzelrennen seit zehn Jahren und damit eine Befreiung für Preuß. „Der Schlüssel war heute die Gelassenheit“, sagte sie, der „Rückenwind durch die Silbermedaille“ hat sie zu Gold getragen.

SZ Plus Exklusiv Magdalena Neuner im Interview : "Ich hab’ manchmal sehr gehadert mit meinem Leben" Nachdem sie im Biathlon fast alles gewonnen hatte, zog sich Magdalena Neuner 2012 schon nach sechs Jahren wieder zurück. Nun erzählt sie von depressiven Phasen allein im Hotel, aber auch vom Wert des Humors – und dem damals für sie besonderen Wert der Ohrenstöpsel. Interview von Korbinian Eisenberger

Die Verfolgung spielte sich vor der bisher stimmungsvollsten WM-Kulisse in der Schweiz ab: 13 500 Zuschauer waren zur Roland-Arena gekommen. Die Schweizerin Lena Häcki-Groß ließ die Zuschauer zusätzlich ausflippen, duellierte sie sich doch als ärgste Konkurrentin mit Preuß um den Titel. „Es war perfekt, mit der Lena die ersten Runden zusammen zu sein“, sagte Preuß, „besser geht es nicht, um die beste Stimmung zu haben im Stadion. Ich habe einfach versucht, die Stimmung aufzusaugen, das Rennen zu genießen.“ Bis zum dritten Schießen waren beide gemeinsam unterwegs, dann musste Häcki-Groß in die Strafrunde und Preuß setzte sich ab. Im vierten Durchgang kam es dann auf Preuß’ Nerven an, als die Deutsche allein vor den Tausenden Zuschauern am Schießstand auftauchte. Über den einen Fehler im Sprint hatte sie sich noch geärgert – „da war das Risiko ein bisschen unnötig“, sagte sie –, nun machte sie es besser. „Ich habe schon einen Plan gehabt, dass ich heute das Risiko minimiere, mein Rennen mache“, sagte Preuß. Und ihr Sieg kam dann einer Demonstration gleich: Als sie zum letzten Mal auf die Loipe ging, nahmen ihre Verfolgerinnen gerade erst ihre Waffen zum Schießen von der Schulter.

Der Vorsprung der Deutschen war so groß, dass ihr die Betreuer lange gar keine Zwischenzeiten der Konkurrenz durchgeben konnten, weil diese die Zeitnahmen noch gar nicht passiert hatten. Und dann war auch Gelegenheit, dass ihr auf dem Weg zum Ziel die Fahne in die Hand gedrückt werden konnte. „Das war echt ein Genuss“, sagte Preuß. 39 Sekunden nach ihr huschte Elvira Öberg aus Schweden ins Ziel, vor Sprintsiegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich. Die Französin schoss gleich dreimal daneben.

Bei Biathletin Preuß kullern in Lenzerheide die Tränen

Und dann wurde in Lenzerheide zum ersten Mal die deutsche Hymne gespielt, da liefen dann auch bei Preuß Tränen übers Gesicht. Sie ist die erste deutsche Weltmeisterin in der Verfolgung seit Denise Herrmann-Wick 2019 in Östersund. Insgesamt ist es ihre zehnte WM-Medaille. Viele Jahre hatte sie den Sprung an die Spitze nur knapp verpasst oder lag krank im Bett. Diese Saison kam sie nach einer Operation an den Nasennebenhöhlen endlich gesund durch die Rennen, prompt klappte es mit der Führung im Gesamtweltcup.

Am Dienstag steht mit dem Einzel das nächste Rennen für Preuß an, doch so weit wollte die neue Weltmeisterin jetzt noch gar nicht denken. „Das ist ein Traumtag“, sagte sie am Sonntag. So einen muss man genießen. Und dann sah man, dass sie auf diesen Tag schon gut vorbereitet gewesen war: Nur auf dem Abzugfinger war der Nagel lackiert: in Schwarz, Rot, Gold.