Franziska Preuß hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften ihre vierte Medaille im vierten Rennen verpasst. Im Einzel über 15 Kilometer lag die 30-Jährige bis zum letzten Schießen auf Medaillenkurs, leistete sich dann aber zwei Strafminuten und wurde als beste Deutsche Zehnte. Die Goldmedaille sicherte sich am Dienstag Julia Simon aus Frankreich (1 Schießfehler) vor Ella Halvarsson aus Schweden (0) und ihrer Landsfrau Lou Jeanmonnot (1). Damit blieb Preuß, die am Ende 1:53,3 Minuten Rückstand auf die siegreiche Simon hatte, erstmals bei den Wettkämpfen in der Schweiz ohne Edelmetall.