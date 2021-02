Biathlon-WM:Angeknockt zum Auftakt

Erik Lesser fletschte die Zähne, als hätte er sich schon unzählige Male über die Anstiege auf der slowenischen Hochebene Pokljuka gequält. Doch es war das erste Rennen bei dieser WM - und Lesser kämpfte. Nicht nur mit den Muskeln in den Beinen, sondern auch mit den eigenen Gedanken. Vier Scheiben hatte der Startläufer der deutschen Mixed-Staffel bei seinen beiden Besuchen am Schießstand stehen lassen, auf dem 17. Rang übergab Lesser auf Arnd Peiffer, der Rückstand: über eine Minute auf Rang eins. "Ich weiß nicht, womit ich zuerst unzufrieden sein soll", sagte der 32-Jährige wenige Minuten später sichtlich niedergeschlagen am Mikrofon der ARD, "ich bin total traurig über meine eigene Leistung."

Die Mixed-Staffel ist für die Biathleten bei den Weltmeisterschaften Jahr für Jahr wie ein Begrüßungs-Getränk, es hebt im Idealfall gleich mal die Laune. Aufgepäppelt werden durch ein paar fröhliche Gefühle, das wäre den Deutschen auch gelegen gekommen - aber daraus wurde nichts. Am Ende stand mit insgesamt elf Nachladern ein siebter Platz für Lesser, Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß, Gold ging an Norwegen (11 Nachlader) vor Österreich (2) und Schweden (8). "Das ist sicherlich nicht das Ergebnis, das wir uns alle erwünscht haben", sagte Lesser, der sich bei seinen Kollegen noch für die Aufholjagd bedankte.

Erstmals bei einer WM wurde der Rennablauf bei der Mixed Staffel umgestellt: Männer zuerst, Frauen im Anschluss, alle liefen 7,5 Kilometer, unabhängig vom Geschlecht. Den Kern der Sportart ändert das freilich nicht, wohl aber die ein oder andere Besetzung der Mannschaften. Jede Position hat ihre Eigenheiten, mit frischem Geist muss der Startläufer am Schießstand agieren, um sein Team nicht gleich von Beginn an in die Bredouille zu bringen - Fakten, die eher für Erik Lesser sprachen als für Benedikt Doll, der in der Gesamtwertung des Weltcups eigentlich vor seinem Kollegen platziert ist.

Lesser hatte zuletzt bei der Männer-Staffel in Oberhof mit einer Schnellfeuer-Einlage - fünf Treffer in 17,9 Sekunden - die Konkurrenz erstaunt, diesmal verblüffte er sich selber: gleich der erste Schuss ging liegend daneben, im Stehen musste er bis zur letzten Patrone gegen die Strafrunde kämpfen. Lesser wehrte sich erfolgreich, verlor aber viel Zeit. Abgesehen von der Ungenauigkeit am Schießstand war schon klar, dass auch das Skimaterial nicht zum Besten an diesem Tag gehörte. "Die Fehler auf der Strecke werde ich mit dem Betreuerstab noch ansprechen", sagte der 32-Jährige, der sich im Rennverlauf nicht topfit fühlte. "Ich war ein bisschen angeknockt in der letzten Runde. Da war ich mehr Opfer als Akteur."

Dass er 46 Sekunden langsamer als Johannes Thingnes Bö läuft, macht Arnd Peiffer nachdenklich

Als Peiffer zum ersten Mal zum Schießstand kam, hatte sich der nun führende Johannes Thingnes Bö aus Norwegen nach einem Nachlader schon längst wieder in den Wald verabschiedet. Peiffer machte, was er konnte: Fünf Mal abdrücken, fünf Mal treffen. Liegend kam ein Nachlader dazu, auf Rang zwölf übergab er an Denise Herrmann. "Ich habe versucht, mich auf meine eigene Leistung zu konzentrieren", sagte Peiffer, "ich denke, ich habe es ganz ordentlich gemacht." Dass er auf der Loipe 46 Sekunden langsamer als Bö war, machte aber auch den 33-Jährigen nachdenklich: "Das ist mehr als ich erwartet habe."

Nun war es an den Frauen, die Jagd auf die Medaillen noch nicht aufzugeben. Denise Herrmann hatte sich einen "positiven Flow" zum WM-Auftakt gewünscht, im Liegendschießen ging sie ohne Fehler wieder auf die Strecke, stehend erlebte sie ein ähnliches Szenario wie Startläufer Lesser: Gerade so konnte die 32-Jährige die Strafrunde abwehren, das Nachladen kostete freilich auch wertvolle Zeit. "Beim dritten Nachlader habe ich beim Einschieben schon ein bisschen gezittert", sagte sie später, "es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben". Doch läuferisch war Herrmann nichts vorzumachen: Von allen an dritter Position gestarteten Läuferinnen konnte sie die beste Zeit abliefern, war sogar schneller als Tiril Eckhoff. Auf Rang sieben übergab Herrmann schließlich an Franziska Preuß. Gold war da schon fast sicher an Norwegen vergeben, auch wenn Marte Olsbu Röiseland am Ende nochmal gewaltig wackelte.

Und Preuß? Die 26-Jährige hatte Herrmann in diesem Winter den Rang als beste Deutsche abgelaufen und zuletzt ein paar famose Schlussrunden hingelegt, was eine ganz gute Qualität für eine Schlussläuferin ist. Mit fünf Treffern bei einer Zusatzpatrone stehend kam sie nochmal bis auf 40 Sekunden auf Rang drei heran, beim letzten Besuch am Schießstand riskierte sie alles - und verlor mit zwei Nachladern die Aufholjagd. "Ich habe geschaut, dass ich gleich aggressiv reingehe", sagte Preuß später, "aber dann schießt es sich doch nicht so locker flockig. Man gewinnt zu viert, man verliert zu viert." Einen Trost hatte sie also auch für Lesser übrig: "Keiner nimmt da irgendwem irgendwas übel."

Österreichs Lisa Theresa Hauser rutschte mit letzten Kräften auf dem Silberrang ins Ziel, die Tirolerin setzte damit ihren Lauf in diesem Jahr fort: Fünf Podiumsplätze hatte sie zuletzt erobert, darunter einen Sieg errungen. Erfolge, die das Team um David Komatz, Simon Eder und Dunja Zdouc anscheinend motiviert hat: Für Hauser gab es so die erste WM-Medaille überhaupt.