Jeanette Herrmann, 54, die Mutter von Denise Herrmann-Wick, auf der VIP-Tribüne der Arena in Oberhof.

Wie erlebt Jeanette Herrmann, Mutter von Denise Herrmann-Wick, ein Biathlon-Rennen ihrer Tochter bei der WM in Oberhof? Ein Treffen in Block U, Reihe 8.

Von Korbinian Eisenberger, Oberhof

Ihre Tochter wartet unten am Start, sie selbst steht oben und sieht zu. Von der Tribüne aus hat die Mama den Überblick. Die 54-Jährige trägt eine Winterjacke, oben geöffnet, es ist recht warm in der Sonne von Oberhof. Auch die Haare trägt sie offen, ihre geröteten Wangen leuchten in der Sonne. Diese Wangen. Die kennt man doch.