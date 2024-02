"Läuferisch war es vielleicht nicht optimal, die Ski nicht optimal und am Schießstand halt auch einfach ein Fehler zu viel": Benedikt Doll nach dem WM-Sprint am Samstagabend.

Von Korbinian Eisenberger, Nove Mesto

Es passte zu diesen Tagen von Nove Mesto, dass auch noch dem einzigen bis dato fehlerlosen Biathleten des Deutschen Skiverbands (DSV) ein Patzer unterlief. Johannes Kühn aus Ruhpolding hatte neun von neun Scheiben versenkt, doch die zehnte, die sollte nicht fallen. Am Ende dieses Biathlon-Sprints vom Samstagabend sah man in der Vysocina Arena zwar in tausende fröhliche Gesichter. Doch die Männer, die sich nach ihrem Zieleinlauf in ihre mattgelben DSV-Jacken hüllten, die schauten so gar nicht zufrieden drein.