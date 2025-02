Die Norweger musste man in der Schweiz mit dem Fernglas suchen. So hat es Felix Bitterling, Sportdirektor der deutschen Biathleten, jüngst bei der WM in Lenzerheide ausgedrückt: Im Staffelrennen der Männer konnten die Norweger um Johannes Thingnes Bö noch vor der Ziellinie Faxen machen, so weit war die Konkurrenz in Rückstand geraten. Dahinter die Franzosen, auch noch in ihrer eigenen Klasse unterwegs – und dann, mit großem Abstand, kamen die Deutschen, immerhin mit Bronze belohnt. In diesem Wettbewerb. In anderen waren sie noch weiter abgeschlagen. Es ist ein ernüchterndes Fazit ein Jahr vor den Olympischen Spielen.